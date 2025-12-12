अवैध धान परिवहन करते 2 ट्रक पकड़े गए, कोरिया जिले में 1500 बोरी जब्त
धान के अवैध परिवहन पर राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 12, 2025 at 6:54 PM IST
कोरिया: जिले के राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. अवैध रूप से धान परिवहन कर रहे दो ट्रकों को पकड़ा गया है. पकड़े गए ट्रकों में एक में 800 बोरी और दूसरे में 700 बोरी, कुल 1500 बोरी (लगभग 600 क्विंटल) धान भरा हुआ पाया गया.
करीब 18 लाख का धान: जिला खाद्य अधिकारी नटवर राठौर ने बताया कि 2 ट्रकों में इंडियन एग्रो राइस मिल पटना से धान को बीएम फूड अम्बिकापुर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था. जब्त धान की अनुमानित कीमत करीब 18 लाख 60 हजार रुपए बताई जा रही है.
जांच के दौरान दोनों ट्रकों के चालक कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए. इस पर अधिकारियों ने तत्काल धान जब्त करते हुए दोनों वाहनों को थाना पटना में सुपुर्द कर दिया है.
धान खरीदी की स्थिति: जिले में 5 दिसंबर तक 3 हजार 635 पंजीकृत किसानों से 1 लाख 79 हजार 300 क्विंटल धान खरीदा गया है. इसके एवज में किसानों के खातों में 42 करोड़ 47 लाख 61 हजार 700 रुपये जमा किए गए हैं. वहीं कृषि ऋण को लेकर अब तक 8 करोड़ 47 लाख 03 हजार 780 की वसूली भी हुई है.
अमानक व अवैध धान पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई: उपार्जन केंद्रों में अमानक और अवैध धान को लेकर प्रशासन सतर्क है. कटगोड़ी केंद्र में कृषक नंदलाल के 50 बोरी धान रिजेक्ट हुए. पटना केंद्र में कृषक श्यामलाल के 190 बोरी धान रिजेक्ट, वहीं सोनहत (ग्राम बदरा) में तहसीलदार टीम ने कृषक राधेश्याम से 21 बोरी अवैध धान जब्त किया है.