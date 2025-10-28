ETV Bharat / state

पीलीभीत में ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, सामने से आर रहे ट्रक में टकराई, तीन की मौत

हादसा नेशनल हाईवे पर स्मार्ट सिटी स्थित आदर्श किसान इंटर कॉलेज के पास हुआ. पिकअप के परखच्चे उड़ गए.

हादसे में पिकअप के परखच्चे उड़ गए.
हादसे में पिकअप के परखच्चे उड़ गए. (Photo Credit; PILIBHIT POLICE)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 11:07 PM IST

पीलीभीत : थाना गजरौला कला क्षेत्र में मंगलवार देर रात दो ट्रक और एक पिकअप के बीच भिड़ंत हो गई. हादसे में पिकअप सवार तीन लोगों की मौत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए. वहीं ट्रक चालक घायल हो गया. हादसा नेशनल हाईवे पर स्मार्ट सिटी स्थित आदर्श किसान इंटर कॉलेज के पास हुआ.

सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी ने बताया, देर रात एक पिकअप बगड़ा से टेंट का सामान लेकर पीलीभीत की ओर जा रही ती. पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी. जिससे पिकअप सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गई. उसी समय पूरनपुर की ओर से आ रहा एक और ट्रक सामने से पिकअप से जा टकराया. तीनों वाहनों की भिड़ंत इतनी भीषण थी कि पिकअप में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही थाना गजरौला कला पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला मुख्यालय भिजवाया और हाईवे पर फंसे वाहनों को हटवाकर आवागमन शुरू कराया. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया. सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. मृतकों की पहचान की जा रही है.

मुजफ्फरनगर में डीसीएम ने युवक को रौंदा : शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव काकड़ा में एक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई. तेज रफ्तार डीसीएम ने मोटरसाइकिल सवार पप्पू को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पप्पू जड़ौदा गांव का रहने वाला था. घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मोहित चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया. हादसे के बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है.

