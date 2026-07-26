बरेली में ट्रेन की चपेट में आने से दो ट्रक चालकों की मौत, पुलिस तलाश रही सीसीटीवी फुटेज
मृतकों की पहचान इरफान और वासिफ के रूप में हुई है. दोनों रेत-बजरी से जुड़े ट्रक चलाते थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 9:49 PM IST
बरेली : बहेड़ी थाना क्षेत्र में दो ट्रक चालकों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी.
स्थानीय लोगों ने बताया, मृतकों की पहचान इरफान और वासिफ के रूप में हुई है. दोनों रेत-बजरी से जुड़े ट्रक चलाते थे. दोनों किसी कारणवश मुड़िया टोल प्लाजा के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए. इसी दौरान वहां से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के वास्तविक कारणों की जांच पुलिस कर रही है.
घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी उत्तरी, सीओ बहेड़ी और बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ भी की. हादसे से जुड़े हर पहलू की जांच की जा रही है.
पुलिस टीम टोल प्लाजा और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि घटना से पहले दोनों की गतिविधियों और हादसे की परिस्थितियों का सही पता लगाया जा सके. जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
बहेड़ी इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने बताया, दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. उजांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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