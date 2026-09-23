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रांची-जमशेदपुर एनएच पर तीन ट्रकों की जोरदार टक्कर, 6 घंटे तक केबिन में फंसा रहा चालक

रांची-जमशेदपुर एनएच पर तीन ट्रकों की जोरदार टक्कर में दो चालक घायेल हो गए. घंटों तक केबिन में चालक फंसा रहा. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.

ROAD ACCIDENT IN RANCHI
दुर्घटनाग्रस ट्रक (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
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रांची: राजधानी के तमाड़ थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. डोडेया मोड़ के पास नेशनल हाइवे पर रात करीब 2 बजे तीन ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो ट्रकों के केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और दोनों के चालक अंदर फंस गए. हादसे की सूचना मिलते ही तमाड़ पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया.

काफी मशक्कत के बाद एक ट्रक के चालक को केबिन से बाहर निकाल लिया गया. उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी. घायल चालक को इलाज के लिए तमाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. तमाड़ के थाना प्रभारी दुलाल कुमार महतो ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर इलाज के बाद दोनों घायलों को रांची रेफर कर दिया गया है.

रांची-जमशेदपुर हाईवे में सड़क दुर्घटना (ईटीवी भारत)

मदद के लिए चिल्लाता रहा चालक

तीसरे ट्रक का चालक बुरी तरह क्षतिग्रस्त केबिन में फंस गया था. उसे बाहर निकालना काफी मुश्किल हो रहा था. चालक रात करीब 2 बजे से सुबह 8 बजे तक यानी करीब छह घंटे तक केबिन में फंसा रहा. मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, इस दौरान चालक दर्द से‌ कराहता और मदद के लिए चिल्लाता रहा. करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त केबिन को हटाया गया और चालक को बाहर निकाला गया. गंभीर रूप से घायल चालक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बुंडू भेजा गया. लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानी हुई.

दरअसल, जमशेदपुर से रांची की तरफ एक ट्रक जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद तीसरा ट्रक भी दूसरे ट्रक से जा भिड़ा. हादसे के बाद सबसे आगे चल रहा ट्रक मौके से निकल गया. फिलहाल तमाड़ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा किस वजह से हुआ और मौके से निकलने वाले पहले ट्रक की इसमें क्या भूमिका थी.

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