ETV Bharat / state

दादरी नेशनल हाईवे पर दो ट्रालों की जबरदस्त भिड़ंत से लगी आग, मची चीख-पुकार, चालक-परिचालक जिंदा जले, एक गंभीर

7 फायर ब्रिगेड गाड़ियां पहुंची मौके पर: इधर, आग की सूचना मिलते ही दादरी और भिवानी से फायर ब्रिगेड की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फायरमैन राजबीर सिंह ने बताया कि, "आग इतनी भयावह थी कि उस पर काबू पाने में काफी समय लग गया. दोनों ट्राले धान और सरसों से भरे हुए थे, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई. हाईवे पर दोनों तरफ वाहन फंसने से बड़ा जाम लग गया, जिससे राहगीरों और ट्रांसपोर्टरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा."

चरखी दादरी: चरखी दादरी के नेशनल हाईवे 152डी पर गांव कमोद के पास बुधवार देर रात दो ट्रालों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई. अंबाला की ओर जा रहे दोनों ट्रालों में इतनी भीषण टक्कर हुई कि देखते ही देखते भीषण आग लग गई. हादसे में एक ट्राले के चालक और परिचालक जिंदा जल गए. वहीं, दूसरे ट्राले का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत दादरी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया.

क्रेन की मदद से निकाले गए जले हुए शव: आग पर काबू पाने के बाद पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. ट्रालों के पूरी तरह जल जाने के कारण चालक और परिचालक के शव पहचान में नहीं आ रहे थे. क्रेन की सहायता से ट्राले को हटाकर शवों को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया. सदर थाना पुलिस ने बताया कि, "हादसा रात करीब 12 बजे हुआ, जब पीछे से तेज रफ्तार ट्राला खड़े ट्राले से जा टकराया."

आग लगने से मची चीख-पुकार (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश से धान लेकर जींद लौट रहे थे मृतक: पुलिस जांच में पता चला कि हिसार जिले के खांडा खेड़ी निवासी 48 वर्षीय चालक राजेश और जींद जिले के रूपगढ़ निवासी 40 वर्षीय परिचालक जसवंत सिंह दो दिसंबर को मध्य प्रदेश के भोपाल से धान भरकर जींद लौट रहे थे. गांव कमोद के पास खड़ा ट्राला सड़क किनारे खड़ा था, उसी दौरान पीछे से आए दूसरे ट्राले ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद आग फैलने पर दोनों बाहर नहीं निकल पाए और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

नेशनल हाईवे पर दो ट्रालों की जबरदस्त भिड़ंत से लगी आग (ETV Bharat)

जांच में जुटी पुलिस: सदर थाना प्रभारी एसआई सतवीर सिंह ने बताया कि, "हादसे में दो लोगों की जलने से मौत हो चुकी है और एक घायल अस्पताल में उपचाराधीन है. मृतक चालक के बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि खड़ा ट्राला सड़क पर क्यों था और पीछे से टक्कर मारने वाले चालक की गलती कितनी बड़ी थी. हादसे ने क्षेत्र में शोक और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है."

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में हिट एंड रन का मामला: सैर पर निकले साइकिल सवार व्यापारी को कार ने कुचला, हुई मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका