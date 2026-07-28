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मसूरी में मकान पर गिरे दो पेड़ और पुश्ता, घर में घुसा मलबा, सीएम धामी ने अफसरों को दिए ये निर्देश

आपदा के दौरान राहत-बचाव कार्यों में एक क्षण की भी न हो देरी, हेली सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखने को सीएम ने दिए निर्देश

Mussoorie Tree Wall Collapsed
मसूरी में गिरा पेड़ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 28, 2026 at 6:48 PM IST

7 Min Read
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देहरादून/मसूरी: उत्तराखंड में मानसून की बौछार जारी है. जिससे कई जगहों पर नुकसान भी देखने को मिला है. मसूरी में भी लगातार बारिश से स्प्रिंग रोड स्थित भंडारी निवास के पास एक मकान पर दो विशाल पेड़ और पुश्ता भरभराकर गिर गया. हादसे में मकान की छत क्षतिग्रस्त हो गई और मलबा घर के अंदर तक घुस गया. हालांकि, राहत की बात ये रही कि घर में मौजूद लोग समय रहते सुरक्षित रहे और कोई जनहानि नहीं हुई. वहीं, सीएम धामी ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है.

दरअसल, घटना सुबह करीब आठ बजे की है. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया. फायर कर्मियों ने वुड कटर की सहायता से मकान की छत पर गिरे दोनों पेड़ों को काटकर हटाया, जिससे आगे किसी बड़े हादसे की आशंका टल गई. इसके बाद मलबा हटाने का कार्य भी शुरू कराया गया.

महिला के घर में भरा मलबा: बताया जा रहा है कि सुनीता सेमवाल के मकान की छत पर पुश्ता और दोनों पेड़ गिरने से घर के भीतर मलबा भर गया. इससे भवन को नुकसान पहुंचा, लेकिन परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं. स्थानीय लोगों ने भी राहत कार्य में प्रशासन का सहयोग किया.

अग्निशमन अधिकारी धीरज सिंह तड़ियाल ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का आकलन कर तत्काल कार्रवाई की गई. अभियान में फायर कर्मी राकेश कुमार, नितिन सिंह चौहान, अभिषेक कुकरेजी और देवेंद्र मलिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कुछ देर बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया.

वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मीरा सकलानी और क्षेत्रीय सभासद पवन थलवाल मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रभावित परिवार से मुलाकात कर नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए. पालिकाध्यक्ष के निर्देश पर पेड़ों को हटाने के बाद मलबा साफ कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

उधर, प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर क्षति का आकलन किया. प्रभावित परिवार को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई. बारिश के कारण मसूरी के कई क्षेत्रों में भूस्खलन, पेड़ों के गिरने और पुश्तों के ढहने की घटनाएं सामने आ रही हैं. ऐसे में प्रशासन ने लोगों से संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने को कहा है.

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पुश्ता ढहने से घर में घुसा मलबा (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

राहत बचाव कार्यों में न हो देरी, हेली सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश: मौसम के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन से बारिश, तमाम जिलों की स्थिति, बंद सड़क मार्गों, नदियों के जलस्तर, जलभराव, राहत एवं बचाव कार्यों और प्रशासन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली.

इसके साथ ही राज्य एवं जिला स्तर के सभी आपातकालीन परिचालन केंद्रों को चैबीसों घंटे सक्रिय रखते हुए हर घटना की सतत निगरानी करने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी: दरअसल, भारत मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून ने 29 और 30 जुलाई को उत्तराखंड के तमाम जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने इन दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज बौछार की संभावना जताई है.

इन जिलों में भारी बारिश की आशंका: वहीं, 29 जुलाई को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली और बारिश के काफी तेज दौर भी पड़ सकते हैं.

इसी तरह 30 जुलाई को बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना है. जिसे देखते हुए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों के जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं.

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दीवार ढही (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

प्रदेशवासियों और चारधाम यात्रियों से अपील किया है कि मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनियों और जिला प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करें. जिसके तहत अनावश्यक यात्रा से बचें, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, नदी-नालों एवं जलभराव वाले स्थानों से दूर रहें और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें.

"प्रदेश में सभी विभाग पूरी तरह समन्वय बनाते हुए 24×7 अलर्ट मोड में काम करें. किसी भी प्रकार की आपदा या आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों में एक क्षण की भी देरी नहीं होनी चाहिए. हर सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाए और प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाएं."- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

उन्होंने जिलाधिकारियों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर खुद स्थिति से रूबरू होने के निर्देश दिए. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बारिश के कारण बाधित सड़क मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द खोलने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि इसके लिए जेसीबी, पोकलेन, डोजर और अन्य जरूरी मशीनरी और संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए. ताकि, आवागमन जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके और राहत एवं बचाव कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.

हेली सेवाओं को भी अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश: सीएम धामी ने हेली सेवाओं को भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए, ताकि जरूरत पड़ने पर दुर्गम एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव काम तत्काल शुरू किया जा सकें और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके.

इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि अगर किसी भी स्थान पर भारी बारिश या भूस्खलन के कारण विद्युत, पेयजल अथवा संचार सेवाएं बाधित होती हैं, तो संबंधित विभाग पहली प्राथमिकता के आधार पर उनकी तत्काल बहाली करें.

चारधाम यात्रा समेत प्रदेश के अन्य मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि अत्यधिक बारिश या भूस्खलन की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जाए. साथ ही मौसम एवं मार्ग की स्थिति सामान्य होने के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाए.

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