वाराणसी मंडल में 2 ट्रेनें रद्द, कई का आंशिक निरस्तीकरण, रूट भी बदला
भटनी-औड़िहार खण्ड के दोहरीकरण कार्य के कारण पूर्वोत्तर रेलवे ने लिया फैसला
वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुगमता के लिए वाराणसी मंडल में रेलवे विकास का कार्य किया जा रहा है. इस समय भटनी-औड़िहार खण्ड के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है. इस वजह से 19 और 20 नवंबर को इस रूट की ट्रेनों को निरस्त या आंशिक निरस्त किया गया है. वहीं, कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन भी किया गया है.
पूर्वोत्तर रेलवे के जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मऊ-पिपरी डीह खण्ड के बीच पुल संख्या-84 एवं पिपरी डीह-दुल्लहपुर खण्ड के मध्य पुल संख्या-91 पर कार्य किया जाएगा. इस कारण इन कार्यों के पूरा हो जाने पर दूसरी लाइन की कमीशनिंग की जा सकेगी और लाइन क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे क्षमता के अनुसार के गाड़ियां चलाई जा सकेंगी. उनके समय-पालन में भी अपेक्षित सुधार होगा. इस वजह से ट्रेनों का निरस्तीकरण, आंशिक निरस्तीकरण, मार्ग परिवर्तन और रि-शिड्यूलिंग 19 और 20 तारीख को किया जाएगा.
इन ट्रेनों का हुआ निरस्तीकरण
- 20 नवम्बर को 55138/55137 बनारस-भटनी-वाराणसी सिटी सवारी गाड़ी रद्द रहेगी.
- 20 नवम्बर को 65134/65133 मऊ-दोहरीघाट-मऊ मेमू गाड़ी रद्द रहेगी.
इन ट्रेनों का हुआ आंशिक निरस्तीकरण
- छपरा से 20 नवम्बर को चलने वाली 15111 छपरा-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस वाराणसी सिटी के स्थान पर मऊ स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी और मऊ-वाराणसी सिटी के बीच रद्द रहेगी.
- वाराणसी सिटी से 20 नवम्बर को चलने वाली 15112 वाराणसी सिटी-छपरा एक्सप्रेस वाराणसी सिटी के स्थान पर मऊ स्टेशन से चलाई जाएगी और वाराणसी सिटी-मऊ के बीच रद्द रहेगी.
- वाराणसी सिटी से 20 नवम्बर को चलने वाली 15130 वाराणसी सिटी-गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस वाराणसी सिटी के स्थान पर मऊ स्टेशन से चलाई जाएगी और वाराणसी सिटी-मऊ के बीच रद्द रहेगी.
- गोरखपुर कैंट से 20 नवम्बर को चलने वाली 15129 गोरखपुर कैंट-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस वाराणसी सिटी के स्थान पर मऊ स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी और मऊ-वाराणसी सिटी के बीच रद्द रहेगी.
- लखनऊ जं. से 19 नवम्बर को चलने वाली 15008 लखनऊ जं.-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस वाराणसी सिटी के स्थान पर गोरखपुर जं. पर यात्रा समाप्त करेगी और गोरखपुर-वाराणसी सिटी के बीच रद्द रहेगी.
- वाराणसी सिटी से 20 नवम्बर को चलने वाली 15007 वाराणसी सिटी-लखनऊ जं एक्सप्रेस वाराणसी सिटी के स्थान पर गोरखपुर जं. से चलाई जाएगी और वाराणसी सिटी-गोरखपुर के बीच रद्द रहेगी.
- प्रयागराज रामबाग से 20 नवम्बर को चलने वाली 65132 प्रयागराज रामबाग-मऊ मेमू गाड़ी मऊ के स्थान पर बनारस में यात्रा समाप्त करेगी और बनारस-मऊ जं. के मध्य रद्द रहेगी.
- मऊ से 20 नवम्बर को चलने वाली 65131 मऊ-प्रयागराज रामबाग मेमू गाड़ी मऊ के स्थान पर बनारस से चलाई जाएगी और मऊ जं.-बनारस के बीच रद्द रहेगी.
इन ट्रेनों का रूट डायवर्ट
- सीतामढ़ी से 20 नवम्बर को चलने वाली 14005 सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग छपरा-भटनी-मऊ-औंड़िहार के स्थान पर परिवर्तित मार्ग छपरा-बलिया-गाजीपुर सिटी-औंड़िहार के रास्ते चलाई जाएगी.
- अहमदाबाद से 19 नवम्बर को चलने वाली 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग वाराणसी जं.-औंड़िहार-मऊ के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाराणसी जं.-शाहगंज-मऊ के रास्ते चलाई जाएगी.
- लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 19 नवम्बर को चलने वाली 15017 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग प्रयागराज-जंघई-वाराणसी-मऊ के स्थान पर परिवर्तित मार्ग प्रयागराज-जंघई-जौनपुर-शाहगंज-मऊ के रास्ते चलाई जाएगी.
- दुर्ग से 19 नवम्बर को चलने वाली 18201 दुर्ग-गोरखपुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग वाराणसी जं.-औंड़िहार-मऊ के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाराणसी जं.-जौनपुर-शाहगंज-मऊ के रास्ते चलाई जाएगी.
इस ट्रेन को किया गया रीशेड्यूल
- गोरखपुर से 20 नवम्बर को चलने वाली 01028 गोरखपुर-दादर विशेष गाड़ी, जो कि वर्तमान में गोरखपुर के स्थान पर मऊ से चलाई जा रही है, मऊ से 40 मिनट रि-शिड्यूल कर चलाई जाएगी.
