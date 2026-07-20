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मौसम का हाई अलर्ट: कालका-शिमला रेल लाइन पर 21 जुलाई को ये ट्रेनें रद्द

"यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनें रद्द की गई है. फिलहाल दो अप व दो डाउन की ट्रेनें रद्द की है. टीम को अलर्ट रखा गया है." - शनजीत सिंह, वाणिज्य प्रबंधक, रेल मंडल अंबाला

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कालका-शिमला हिमदर्शन 52459 ट्रेन को रद्द कर दिया है. ये ट्रेन कालका से सुबह 7:00 बजे निकलती है. वहीं, सुबह 11:55 बजे कालका से चलने वाली हिमालयन क्वीन 52455 ट्रेन को भी रद्द कर दिया है. इसी तरह डाउन में शिमला-कालका 52460 हिमदर्शन ट्रेन जो कि दोपहर 3:50 बजे शिमला से निकलती है को भी कैंसिल कर दिया है, हिमालयन क्वीन 52456 शाम 6:40 बजे शिमला से चलने वाली ट्रेन को भी रद्द किया.

कसौली: हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में 21 जुलाई को विश्व धरोहर कालका-शिमला सेक्शन पर 2 अप और 2 डाउन की ट्रेनें रद्द रहेंगी. 21 जुलाई को भारी बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने इन ट्रेनों को न चलने का फैसला लिया है. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है. साथ ही एडवांस बुकिंग करवाने वाले यात्रियों को मैसेज व फोन के जरिए ट्रेनों के बंद होने की जानकारी दी जा रही है.

लैंडस्लाइड का रहता है खतरा

बता दें कि बरसात में ट्रैक पर भारी बरसात के दौरान लैंडस्लाइड और मलबा गिरने का खतरा रहता है. इस कारण ट्रेनें जंगल में फंस जाती है, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ता है. इसी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने पहले ही अलर्ट मोड़ पर रहकर कार्य किया है और कालका-शिमला की दो ट्रेनों को रद्द कर दिया है, ताकि बारिश के अलर्ट के बीच यात्रियों को किसी तपह की समस्या का सामना न करना पड़े.

पहले भी जंगल में फंस चुकी है ट्रेन

बीते दिनों भी हुई बारिश में शिमला से कालका जा रही ट्रेन कैथलीघाट के जंगल में लैंडस्लाइड के कारण फंस गई थी. मलबा ट्रेन के इंजन के आगे तक आकर गिरा था. इसके बाद ट्रेन को रद्द कर यात्रियों को बसों के जरिए कालका भेजा गया था. ऐसे में इस बार इस तरह की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए रेलवे बोर्ड ने पहले ही एहतियात बरतते हुए ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

आज 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी

गौरतलब है कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा आज प्रदेश के 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में बारिश का येलो अलर्ट है. 21 जुलाई को भी रेड अलर्ट जारी है, जबकि 22 को ऑरेंज और 23 को बारिश का येलो अलर्ट है.