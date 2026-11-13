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रतनगढ़ चूरू रेलखंड ब्लॉक से दो ट्रेनें प्रभावित, सालासर एक्सप्रेस का बदलेगा मार्ग

रेलवे ब्लॉक से ट्रेनों का संचालन प्रभावित ( ETV Bharat Jaisalmer )

जैसलमेर: बीकानेर मंडल के रतनगढ़-चूरू रेलखंड पर आरसीसी बॉक्स निर्माण कार्य के चलते लिए जा रहे यातायात सह बिजली ब्लॉक के कारण जोधपुर मंडल से जुड़ी दो ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. रेलवे ने निर्माण कार्य को देखते हुए एक ट्रेन का मार्ग परिवर्तित किया है, जबकि दूसरी ट्रेन को उसके निर्धारित मार्ग पर कुछ समय के लिए रेगुलेट किया जाएगा. इससे यात्रियों को अपने सफर की योजना बनाते समय ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी होगा.