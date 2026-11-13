रतनगढ़ चूरू रेलखंड ब्लॉक से दो ट्रेनें प्रभावित, सालासर एक्सप्रेस का बदलेगा मार्ग
रेलवे ने अपील की है कि यात्री अपनी ट्रेन के संचालन, मार्ग और समय की ताजा स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें.
Published : November 13, 2026 at 3:10 PM IST
जैसलमेर: बीकानेर मंडल के रतनगढ़-चूरू रेलखंड पर आरसीसी बॉक्स निर्माण कार्य के चलते लिए जा रहे यातायात सह बिजली ब्लॉक के कारण जोधपुर मंडल से जुड़ी दो ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. रेलवे ने निर्माण कार्य को देखते हुए एक ट्रेन का मार्ग परिवर्तित किया है, जबकि दूसरी ट्रेन को उसके निर्धारित मार्ग पर कुछ समय के लिए रेगुलेट किया जाएगा. इससे यात्रियों को अपने सफर की योजना बनाते समय ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी होगा.
रतनगढ़-मेघसर के बीच होगा निर्माण कार्य: जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार रतनगढ़ और मेघसर स्टेशनों के बीच किलोमीटर संख्या 312/0 से 312/1 के मध्य आरसीसी बॉक्स का निर्माण किया जाएगा. निर्माण कार्य के लिए रात 12.45 बजे से सुबह 8.15 बजे तक कुल 7 घंटे 30 मिनट का यातायात सह बिजली ब्लॉक लिया गया है. इस दौरान अप और डाउन दोनों रेल लाइनों पर निर्माण कार्य किया जाएगा.
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सालासर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी: ब्लॉक के कारण ट्रेन संख्या 22482 दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर सालासर एक्सप्रेस का संचालन 1 दिसंबर को निर्धारित मार्ग से नहीं होगा. यह ट्रेन रेवाड़ी-चूरू-डेगाना मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-डेगाना होकर जोधपुर पहुंचेगी. ऐसे में इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को परिवर्तित मार्ग का ध्यान रखना होगा.
जोधपुर-रेवाड़ी एक्सप्रेस रतनगढ़ में रुकेगी: इसी प्रकार ट्रेन संख्या 14823 जोधपुर-रेवाड़ी एक्सप्रेस 2 दिसंबर को रतनगढ़ स्टेशन पर 15 मिनट रेगुलेट की जाएगी. ट्रेन को निर्धारित समय से अतिरिक्त 15 मिनट तक रतनगढ़ में रोका जाएगा. रेलवे के अनुसार यह व्यवस्था निर्माण कार्य के दौरान रेल संचालन को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए की गई है.
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यात्रियों से ताजा जानकारी लेने की अपील: रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन के संचालन, मार्ग और समय की ताजा स्थिति की जानकारी रेलवे के अधिकृत माध्यमों से अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
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