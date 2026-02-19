ETV Bharat / state

डमी कैंडिडेट के जरिए बने थे थानेदार, दो प्रशिक्षु SI को किया सेवा से बर्खास्त

कोटा: सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में डमी अभ्यर्थी के जरिए भर्ती का मामला सामने आया था. इस मामले में कोटा रेंज में पदस्थापित हुए दो प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर शेर सिंह और मनोहर सिंह एसओजी के हत्थे चढ़ गए थे, जिन्होंने 2021 की लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के जरिए नौकरी प्राप्त की थी. इन दोनों पर कोटा रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

कोटा रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल का कहना है कि शेर सिंह मूल रूप से जालोर जिले के सायला थाना इलाके के गंगवा खेड़ा निवासी है, जबकि मनोहर सिंह जालौर जिले के ही सांचौर तहसील के नेलिया तालाब निवासी है. दोनों आरोपियों के खिलाफ एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. तब दोनों को निलंबित किया गया था. साथ ही दोनों के संबंध में जांच चल रही थी.