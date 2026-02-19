डमी कैंडिडेट के जरिए बने थे थानेदार, दो प्रशिक्षु SI को किया सेवा से बर्खास्त
कोटा रेंज में पदस्थापित हुए दो प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर शेर सिंह और मनोहर सिंह को सेवा से बर्खास्त किया.
Published : February 19, 2026 at 6:55 PM IST
कोटा: सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में डमी अभ्यर्थी के जरिए भर्ती का मामला सामने आया था. इस मामले में कोटा रेंज में पदस्थापित हुए दो प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर शेर सिंह और मनोहर सिंह एसओजी के हत्थे चढ़ गए थे, जिन्होंने 2021 की लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के जरिए नौकरी प्राप्त की थी. इन दोनों पर कोटा रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल ने कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
कोटा रेंज आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल का कहना है कि शेर सिंह मूल रूप से जालोर जिले के सायला थाना इलाके के गंगवा खेड़ा निवासी है, जबकि मनोहर सिंह जालौर जिले के ही सांचौर तहसील के नेलिया तालाब निवासी है. दोनों आरोपियों के खिलाफ एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. तब दोनों को निलंबित किया गया था. साथ ही दोनों के संबंध में जांच चल रही थी.
इस जांच में सामने आया है कि दोनों ने अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए गैर कानूनी काम किया. राजकीय सेवा में अनुचित साधनों का प्रयोग कर अपराधिकृत किया है. यह पूरा षडयंत्र पूर्वक था. ऐसे में दोनों ही कार्मिकों का आचरण और अनुशासन पुलिस नियमों के खिलाफ है. दोनों आरोपी प्रोबेशन पर थे. इनको राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और पुनरावेदन) नियम, 1958 के नियम 19 (2) के तहत गुरुवार को तत्काल प्रभाव से राज्यसेवा से बर्खास्त किया गया है.