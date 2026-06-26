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भ्रष्टाचार पर SP का कड़ा एक्शन; डीसीएम चालक से पैसे मांगने और 3 घंटे तक 'बंधक' बनाने वाले दो सिपाही सस्पेंड

भ्रष्टाचार पर SP का कड़ा एक्शन; डीसीएम चालक से पैसे मांगने और 3 घंटे तक 'बंधक' बनाने वाले दो सिपाही सस्पेंड ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर देहात: जनपद में जिले में पुलिस अधीक्षक ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है. यहां डीसीएम चालक से रिश्वत मांगना दो ट्रैफिक सिपाहियों को भारी पड़ गया है. एसपी ने दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. पीड़ित चालक का आरोप है कि सिपाहियों ने पहले उससे रुपयों की मांग की और पैसे न देने पर करीब 3 घंटे तक उसे सड़क पर घुमाते रहे. शिकायत के बाद इस मामले की जांच की गई, जिसमें दोनों सिपाही दोषी पाए गए.

दरअसल, मामला बीते 21 जून की रात का है, जब एटा जिले के रहने वाले डीसीएम चालक हनुमान शर्मा कानपुर की ओर आ रहे थे. तभी अकबरपुर ओवरब्रिज के पास यातायात पुलिस में तैनात दो सिपाही देवेंद्र और उनका दूसरा साथी जिसका नाम भी देवेंद्र है, और सादी वर्दी में थे. इन दोनों ने डीसीएम चालक से 7 हजार रुपए की मांग की और रुपए न देने पर वाहन को थाने में बंद कराने की धमकी दी. चालक के अनुसार, जब उसने रुपए नहीं दिए, तो दोनों सिपाहियों ने तीन घंटे तक हाईवे पर घुमाया. उसी दौरान जब डायल 112 की गाड़ी आते देखा तो दोनों सिपाही डीसीएम से कूद कर भाग गए.



सिपाहियों के चंगुल से छूटने के बाद डीसीएम चालक हनुमान ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक श्रद्धा पांडे से की. पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कराई तो मामला सही पाया गया, जिसके बाद उन्होंने दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.