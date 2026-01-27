कोटा में पलटी दो ट्रैक्टर ट्रॉलियां, एक चालक की मौत, भूसे में दबे रहने से दूसरा पैरालाइज्ड
मृतक की शादी आठ महीने पहले हुई थी. कोहरे के कारण ट्रैक्टर पोल से जा टकराया. दूसरा ट्रैक्टर बाइक को बचाने के चक्कर में पलटा.
Published : January 27, 2026 at 12:30 PM IST
कोटा : जिले में दो ट्रैक्टर ट्रॉलियां अलग-अलग हादसों का शिकार हो गई. इसमें एक चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरे चालक का शरीर लकवाग्रस्त हो गया. कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है. वह करीब एक घंटे ट्रैक्टर के नीचे दबा रहा था.
बोरखेड़ा थाना अधिकारी अनिल टेलर ने बताया कि चंद्रसेल रोड पर मंगलवार सुबह सात बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली विद्युत पोल से टकरा गई. इसमें किशनपुरा तकिया नयागांव निवासी चालक दिनेश कुमार मेघवाल की मौत हो गई है. एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. संभवतया कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ.
मृतक के छोटे भाई अजय मेघवाल ने कहा कि दिनेश तड़के 3:00 बजे बजरी का ट्रैक्टर चलाने निकलता था. दुर्घटना के समय भी वह बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहा था. कोहरे की वजह से सड़क पर पड़ी मिट्टी दिनेश को नहीं दिखी. इसके चलते ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और विद्युत पोल से टकरा गया. दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया. उसकी अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो गई. दिनेश की शादी 8 महीने पहले हुई थी.
भाजपा नेता ने जड़ा आरोप: भाजपा के पूर्व ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोलंकी समेत करने लोग मोर्चरी पहुंचे. सोलंकी ने आरोप लगाया कि रेलवे कॉलोनी और बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में अधिकारियों की लापरवाही व मिलीभगत के चलते मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है. मिट्टी खनन करने वाला डंपर ही सड़क पर इसे खाली कर गया था. इसी के चलते ट्रैक्टर मिट्टी से टकरा विद्युत पोल से भिड़ा और चालक दिनेश की मौत हुई.
ट्रैक्टर के नीचे दबा रहा, कमर के नीचे पैरालाइज्ड: दूसरा एक्सीडेंट कनवास थाना इलाके में दरा रोड पर मोरूखुर्द डोब के बालाजी के पास मंगलवार सुबह हुआ. इसके चालक सुरेश कुमार का कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया. कनवास थाना अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि इटावा निवासी चालक सुरेश भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली खानपुर से कसार ले जा रहा था. एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई. सुरेश ट्रैक्टर के नीचे दब गया. सूचना पर पुलिस पहुंची तो सुरेश दबा दिखा. जेसीबी बुलाकर ट्रैक्टर चालक को बाहर निकाला. उसे एंबुलेंस से अस्पताल भेजा, जहां से कोटा रेफर कर दिया.