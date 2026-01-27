ETV Bharat / state

कोटा में पलटी दो ट्रैक्टर ट्रॉलियां, एक चालक की मौत, भूसे में दबे रहने से दूसरा पैरालाइज्ड

कनवास में हादसे का शिकार भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ( ETV Bharat Kota )

कोटा : जिले में दो ट्रैक्टर ट्रॉलियां अलग-अलग हादसों का शिकार हो गई. इसमें एक चालक की मौत हो गई, जबकि दूसरे चालक का शरीर लकवाग्रस्त हो गया. कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है. वह करीब एक घंटे ट्रैक्टर के नीचे दबा रहा था. बोरखेड़ा थाना अधिकारी अनिल टेलर ने बताया कि चंद्रसेल रोड पर मंगलवार सुबह सात बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली विद्युत पोल से टकरा गई. इसमें किशनपुरा तकिया नयागांव निवासी चालक दिनेश कुमार मेघवाल की मौत हो गई है. एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. संभवतया कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ. पढ़ें:गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से लौट रही विद्यार्थियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, 25 घायल मृतक के छोटे भाई अजय मेघवाल ने कहा कि दिनेश तड़के 3:00 बजे बजरी का ट्रैक्टर चलाने निकलता था. दुर्घटना के समय भी वह बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ रहा था. कोहरे की वजह से सड़क पर पड़ी मिट्टी दिनेश को नहीं दिखी. इसके चलते ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और विद्युत पोल से टकरा गया. दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया. उसकी अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो गई. दिनेश की शादी 8 महीने पहले हुई थी.