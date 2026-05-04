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झालावाड़ में दो ट्रैक्टर-ट्रालियां पलटी, एक की मौत, करीब 40 लोग घायल

जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि रायपुर थाना क्षेत्र के बोरबंद गांव के पास और सदर थाना क्षेत्र के नाहरडी के समीप ये दोनों हादसे लगभग एक ही समय के आसपास हुए. दोनों ट्रैक्टर-ट्रालियों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे सवार थे, जो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गए और दोनों ट्रालियां सड़क किनारे पलट गईं.

झालावाड़: जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार चलाए जा रहे अभियानों और जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सोमवार दोपहर जिले के दो अलग-अलग इलाकों में हुई दो अलग-अलग दुर्घटनाओं ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा की चिंता को गहरा कर दिया है. इन हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि करीब 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों का इलाज जारी: हादसे इतने भीषण थे कि ट्रालियों में सवार करीब तीन दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए. स्थानीय लोगों और परिजनों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. रीडकोर एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को झालावाड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया. उपचार के दौरान रायपुर निवासी विनोद नाथ की मौत हो गई. जिला अस्पताल में करीब 23 घायलों को भर्ती कराया गया है, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें निगरानी में रखा गया है. शेष घायलों को प्राथमिक उपचार देकर छुट्टी दे दी गई है.

अधिकारी पहुंचे अस्पताल: घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ स्वयं अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को घायलों के बेहतर इलाज, दवाओं की उपलब्धता और जरूरत पड़ने पर उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर करने के सख्त निर्देश दिए. पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया, भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन और अन्य कई भाजपा नेता भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनकी हालत जानने के साथ ही परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

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