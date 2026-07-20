मिर्जापुर जलप्रपात में दो सैलानियों की डूबने से मौत, शव बरामद
वाराणसी से पिकनिक मनाने आए जल प्रपात में स्नान करते समय डूबने से मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 2:59 PM IST
मिर्जापुर: जनपद के अहरौरा थाना क्षेत्र के छातो गांव स्थित सुखदरिया जल प्रपात पर रविवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब पिकनिक मनाने आए दो सैलानी स्नान करते समय डूब गए. दोस्तों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन बचा नही पाए.
मौके पर मौजूद दोस्तों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, देर शाम पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक के शव को बरामद कर लिया, वहीं, दूसरे सैलानी अजय उर्फ रिंकू का शव अथक प्रयास से 12 घंटे के बाद बरामद हुआ.
अहरौरा थाना प्रभारी अजय मिश्रा के अनुसार, वाराणसी के रामनगर तपोवन के रहने वाले विकास और अजय कश्यप सात-आठ दोस्तो के साथ छातो गांव स्थित सुखदरिया जल प्रपात पिकनिक मनाने पहुंचे थे.
खाना बनाकर खाने के बाद सभी जलप्रपात में स्नान कर रहे थे. इसी दौरान विकास और रिंकू गहरे पानी में चले चले गए, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की, घंटो बाद विकास का शव बरामद कर लिया गया, लेकिन रिंकू की शव की तलाश जारी थी, हालांकि, एसडीआरएफ टीम के प्रयासों से 12 घंटे बाद बरामद कर लिया गया.
विकास पांडेय (36) पुजारी का काम करते थे, वही अजय कश्यप उर्फ रिंकू (32) वरुणा आईसीआईआई बैंक के कर्मचारी थे. 11 जुलाई को अजय की शादी थी. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरु कर दी है.
ये भी पढ़ें: नदियां बनीं काल; बांदा में तीन बच्चे डूबे, संभल में दो भाइयों की मौत, मिर्जापुर में 2 किशोर लहरों में बहे