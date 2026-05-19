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टेरिटरी की जंग के बीच रणथंभौर नेशनल पार्क से दो बाघिनें लापता , वन विभाग में मचा हड़कंप

रणथंभौर में वर्तमान में 77 से अधिक बाघ, बाघिन और शावक हैं. टेरिटरी को लेकर बाघों के बीच आपसी टकराव बढ़ रहा है.

Tigresses Missing in Ranthambore
रणथंभौर नेशनल पार्क (ETV Bharat Swaimadhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 11:07 AM IST

3 Min Read
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सवाईमाधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क से एक साथ दो बाघिन वन विभाग की नजरों से ओझल हो गई हैं. RBT-2504 (माही) और RBT-2510 नामक ये बाघिनें कई दिनों से नहीं दिखीं, जिसके बाद विभाग ने इनकी तलाश के लिए पांच टीमें गठित कर दी हैं. बाघिन RBT-2504, प्रसिद्ध बाघिन रिद्धि (टी-124) की बेटी है. 3 मई को उसकी अपनी मां से टेरिटरी को लेकर भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद से वह लापता है. इससे पहले भी वह इसी विवाद में घायल हो चुकी है. वहीं, RBT-2510 झूमर बावड़ी और फतेह कैफे क्षेत्र में विचरण करती थी और बाघ 2407 के साथ देखी जाती थी. वह भी दिखाई नहीं दे रही.

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बाघिन RBT-2504, बाघिन टी-124 (रिद्धि) की बेटी है. उसकी अपनी मां से टेरिटरी को लेकर कई बार भिड़ंत हो चुकी है. वह युवा हो गई है और लगातार अपना स्वतंत्र क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रही है. RBT-2504 का पार्क के जोन नंबर 2, 3 और 4 के लेक एरिया में मूवमेंट रहता था, लेकिन पिछले करीब एक माह से वह कहीं नजर नहीं आई है. उसे आखिरी बार 1-2 मई को देखा गया था. 3 मई को उसकी अपनी मां टी-124 से टेरिटोरियल फाइट हुई थी, जिसके बाद से वह लापता है. इससे पहले भी वह इस लड़ाई में घायल हो चुकी है.

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह (ETV Bharat Swaimadhopur)

पढ़ें: मुकुंदरा में टेरिटरी संघर्ष: बांधवगढ़ की बाघिन और रणथंभौर के बाघ में जोरदार लड़ाई, एमटी-10 हुई घायल

बाघिन टी-107 (सुल्ताना) की बेटी RBT-2510 का मूवमेंट झूमर बावड़ी और फतेह कैफे के आसपास रहता था, लेकिन वह भी पिछले कई दिनों से नजर नहीं आ रही है. यह बाघिन बाघ 2407 के साथ हमेशा देखी जाती थी. डीएफओ ने बताया कि दोनों बाघिनों की तलाश के लिए पांच टीमों का गठन किया गया है, जो पार्क के जंगल क्षेत्र में पैदल गश्त और सर्च अभियान चला रही हैं. साथ ही, फोटो ट्रैप कैमरों की संख्या बढ़ाकर करीब 100 कर दी गई है. पेट्रोलिंग भी तेज कर दी गई है.

रणथंभौर में है क्षमता से अधिक बाघ: 45 से 55 बाघों की क्षमता वाले रणथंभौर में वर्तमान में 77 से अधिक बाघ, बाघिन और शावक हैं. टेरिटरी को लेकर बाघों के बीच आपसी टकराव बढ़ रहा है, जिसके चलते कमजोर बाघ-बाघिनों को अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ता है. संभावना जताई जा रही है कि ये दोनों बाघिनें भी इसी वजह से इलाका छोड़कर चली गई हैं. डीएफओ का कहना है कि उम्मीद है कि जल्द ही दोनों बाघिनों को ढूंढ लिया जाएगा.

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