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टेरिटरी की जंग के बीच रणथंभौर नेशनल पार्क से दो बाघिनें लापता , वन विभाग में मचा हड़कंप

सवाईमाधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क से एक साथ दो बाघिन वन विभाग की नजरों से ओझल हो गई हैं. RBT-2504 (माही) और RBT-2510 नामक ये बाघिनें कई दिनों से नहीं दिखीं, जिसके बाद विभाग ने इनकी तलाश के लिए पांच टीमें गठित कर दी हैं. बाघिन RBT-2504, प्रसिद्ध बाघिन रिद्धि (टी-124) की बेटी है. 3 मई को उसकी अपनी मां से टेरिटरी को लेकर भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद से वह लापता है. इससे पहले भी वह इसी विवाद में घायल हो चुकी है. वहीं, RBT-2510 झूमर बावड़ी और फतेह कैफे क्षेत्र में विचरण करती थी और बाघ 2407 के साथ देखी जाती थी. वह भी दिखाई नहीं दे रही.

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बाघिन RBT-2504, बाघिन टी-124 (रिद्धि) की बेटी है. उसकी अपनी मां से टेरिटरी को लेकर कई बार भिड़ंत हो चुकी है. वह युवा हो गई है और लगातार अपना स्वतंत्र क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रही है. RBT-2504 का पार्क के जोन नंबर 2, 3 और 4 के लेक एरिया में मूवमेंट रहता था, लेकिन पिछले करीब एक माह से वह कहीं नजर नहीं आई है. उसे आखिरी बार 1-2 मई को देखा गया था. 3 मई को उसकी अपनी मां टी-124 से टेरिटोरियल फाइट हुई थी, जिसके बाद से वह लापता है. इससे पहले भी वह इस लड़ाई में घायल हो चुकी है.