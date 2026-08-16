क्या है टाइगर फाउंडेशन, जिसके चेयरमैन होते हैं मुख्यमंत्री, पीटीआर में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है फाउंडेशन
झारखंड में बाघों की संख्या बढ़ाने की कोशिश जारी है. दिसंबर तक पीटीआर में दो बाघिन और एक बाघ को लाया जाएगा.
Published : August 16, 2026 at 2:41 PM IST
पलामूः झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में वर्ष के अंत तक दो बाघिन और एक बाघ को लाने की तैयारी है. यह निर्णय झारखंड में बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिया गया है. दरअसल झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में टाइगर फाउंडेशन मौजूद है. टाइगर फाउंडेशन झारखंड और पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों को बढ़ाने और उन्हें संरक्षण करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.
मुख्यमंत्री टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष होते हैं
हाल के दिनों में बेतला नेशनल पार्क में टाइगर फाउंडेशन की बैठक हुई थी. उसके बाद यह फाउंडेशन एक बार फिर से चर्चा में आया है. दरअसल टाइगर फाउंडेशन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं. पीसीसीएफ (प्रधान मुख्य वन संरक्षक) वाइल्डलाइफ, पीसीसीएफ (प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख) हॉफ (Head of Forest Force), टाइगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर टाइगर प्रोजेक्ट और वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट इसके सदस्य होते हैं.
ग्रासलैंड बढ़ाने के लिए फंड मंजूर
टाइगर फाउंडेशन पलामू टाइगर रिजर्व को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लेती है. पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण और वाइल्डलाइफ को लेकर ग्रासलैंड बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. टाइगर फाउंडेशन ग्रासलैंड बढ़ाने के लिए फंड मंजूर किया है.
वर्ष के अंत तक बाघिन और बाघ लाने की तैयारी
टाइगर फाउंडेशन की पहल पर ही पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में दो बाघिन और एक बाघ को लाया जाना है. बाघिन और बाघ को लाने के लेकर ऑपरेशन शुरू भी कर दिया गया है. वर्ष के अंतिम महीने तक पलामू टाइगर रिजर्व में बाघिन और बाघ पहुंच जाएंगे.
वन्यजीव संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए
पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना ने बताया कि फाउंडेशन पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पॉलिसी को डिसाइड करता है. यह पलामू टाइगर रिजर्व में हायर गवर्निंग बॉडी है जो कई महत्वपूर्ण निर्णय लेती है. वन्य जीव के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय टाइगर फाउंडेशन के द्वारा ही लिए जाते हैं.
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