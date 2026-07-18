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जंगल से लगे गांव में घूम रहे दो बाघ, पंजों के मिले निशान, हाई अलर्ट पर टाइगर रिजर्व की टीम

टाइगर रिजर्व के बफर जोन से 5 किमी दूर बाघ के पंजों के निशान मिले. कोर एरिया के चारों ओर का क्षेत्र बफर जोन है.

Tigers Roaming Koriya
कोरिया बाघों की दहशत (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 7:40 AM IST

3 Min Read
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कोरिया: कोरिया वनमंडल के ग्राम अंगा से लगे जंगल में दो बाघों की मौजूदगी से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. बाघों के मूवमेंट की पुष्टि होने के बाद वन विभाग और गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की टीम लगातार निगरानी कर रही है. हाल ही में बाघों ने गांव के तीन मवेशियों पर हमला किया, जिसमें एक गाय और दो बैलों को निशाना बनाया गया। हमले में दो मवेशियों की मौत हो गई, जबकि एक बैल गंभीर रूप से घायल है.

गांव के आसपास मिले बाघ के पंजों के निशान

ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना के बाद वन अमला तत्काल सक्रिय हुआ और घटनास्थल का निरीक्षण किया. जांच के दौरान क्षेत्र में दोनों बाघों के पंजों के स्पष्ट निशान मिले हैं. इसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की टीम बाघों की निगरानी कर रही (ETV Bharat Chhattisgarh)

टाइगर रिजर्व के बफर जोन से महज 5 किलोमीटर दूर गांव

अंगा गांव का जंगल क्षेत्र गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के बेहद करीब स्थित है. जिस स्थान पर बाघों का मूवमेंट देखा गया, वहां से टाइगर रिजर्व का बफर जोन महज पांच किलोमीटर की दूरी पर है. वन अधिकारियों के अनुसार बाघ अक्सर अपने प्राकृतिक विचरण क्षेत्र से निकलकर आसपास के जंगलों तक पहुंच जाते हैं. इसी वजह से इस इलाके में समय-समय पर बाघों की मौजूदगी दर्ज होती रही है.

यह क्षेत्र बाघों का प्राकृतिक विचरण क्षेत्र है. कोरिया और सूरजपुर जिले की सीमा से लगे इस इलाके में समय-समय पर बाघों की आवाजाही होती रहती है. वर्तमान मामले में टाइगर रिजर्व की टीम लगातार निगरानी कर रही है और बाघों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि न हो-सौरभ सिंह ठाकुर, डायरेक्टर गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, बैकुंठपुर

मुनादी कर ग्रामीणों को किया गया सतर्क

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने गांव में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया. मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को बताया गया कि गांव के पास के जंगल में दो बाघ मौजूद हैं और उन्होंने हाल ही में एक गाय और दो बैलों पर हमला किया है. इसलिए कोई भी व्यक्ति अकेले जंगल या सुनसान स्थानों की ओर न जाए.

वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अपने पालतू पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें और उन्हें जंगल में चरने के लिए अकेला न छोड़ें.साथ ही शाम के बाद अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से बचें और बच्चों पर विशेष निगरानी रखें. यदि कहीं भी बाघ दिखाई दे या किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तत्काल सरपंच अथवा वन विभाग को सूचना दें.

वन विभाग और टाइगर रिजर्व की टीम लगातार निगरानी में

बाघों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग और गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की संयुक्त टीम लगातार गश्त कर रही है.बाघों की लोकेशन ट्रैक करने और उन्हें सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करने के लिए विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है.

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