कानपुर में पकड़े गए ठग, विदेशी नागरिकों से फर्जी कंपनी बनाकर की करोड़ों की ठगी, गुजरात से है कनेक्शन

कानपुर : पनकी थाना पुलिस और पश्चिम जोन की साइबर सेल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाता था. पुलिस ने दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से लग्जरी कार और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं. मामले का खुलासा तब हुआ जब चेक गणराज्य के नागरिक गिरी जंजेला ने ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित के मुताबिक, कानपुर के पनकी स्थित वर्धमान इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी ने उनके साथ 2 लाख डॉलर लगभग 1.65 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है. पुलिस ने बताए गए पते पर दबिश दी, तो पता चला कि उस नाम की कोई कंपनी नहीं थी. पीड़ित ने विदेश से ईमेल के जरिए दर्ज कराई थी शिकायत. (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह का मुख्य सरगना अमित ओमप्रकाश शर्मा निवासी झांसी है, जिसने अपने साथी आकाश कुमार निवासी बर्रा, कानपुर के साथ मिलकर फर्जी आईडी पर कंपनियां रजिस्टर्ड कराई थी. आरोपी विदेशी व्यापारियों को 'गैल्वेनाइज्ड आयरन बार' सप्लाई करने का झांसा देते थे और डील पक्की करने के नाम पर भारी-भरकम 'टोकन मनी' अपने खातों में मंगवा लेते थे.