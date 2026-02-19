कानपुर में पकड़े गए ठग, विदेशी नागरिकों से फर्जी कंपनी बनाकर की करोड़ों की ठगी, गुजरात से है कनेक्शन

कानपुर में पकड़े गए ठग, विदेशी नागरिकों से फर्जी कंपनी बनाकर की करोड़ों की ठगी, गुजरात से है कनेक्शन
चेक गणराज्य के नागरिक गिरी जंजेला ने ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई थी. पैसा गुजरात के वापी और अन्य शहरों में ट्रांसफर कराया था.
कानपुर : पनकी थाना पुलिस और पश्चिम जोन की साइबर सेल टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ऐसे संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाता था. पुलिस ने दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से लग्जरी कार और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं.
मामले का खुलासा तब हुआ जब चेक गणराज्य के नागरिक गिरी जंजेला ने ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित के मुताबिक, कानपुर के पनकी स्थित वर्धमान इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी ने उनके साथ 2 लाख डॉलर लगभग 1.65 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है. पुलिस ने बताए गए पते पर दबिश दी, तो पता चला कि उस नाम की कोई कंपनी नहीं थी.
पुलिस की जांच में सामने आया कि गिरोह का मुख्य सरगना अमित ओमप्रकाश शर्मा निवासी झांसी है, जिसने अपने साथी आकाश कुमार निवासी बर्रा, कानपुर के साथ मिलकर फर्जी आईडी पर कंपनियां रजिस्टर्ड कराई थी. आरोपी विदेशी व्यापारियों को 'गैल्वेनाइज्ड आयरन बार' सप्लाई करने का झांसा देते थे और डील पक्की करने के नाम पर भारी-भरकम 'टोकन मनी' अपने खातों में मंगवा लेते थे.
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अल्ट्रान स्टेट, पनकी के पास से दोनों को दबोच लिया. गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्ज से एक टाटा हैरियर कार, 20,000 नकद, 4 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप, 13 चेकबुक, 8 पासबुक और 9 एटीएम कार्ड, पुलिस ने विभिन्न बैंक खातों में मौजूद लगभग 1,30,00,000 रुपये को तत्काल प्रभाव से सीज करा दिया है.
डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया, पुलिस को चेक गणराज्य के नागरिक द्वारा ईमेल से शिकायत प्राप्त हुई थी कि पनकी स्थित वर्धमान इंडस्ट्रीज ने उनके साथ 200,000 डॉलर का फ्रॉड किया है. जांच में पता चला कि ऐसी कोई कंपनी मौके पर मौजूद नहीं थी. मुख्य आरोपी अमित ओमप्रकाश ने फर्जी आईडी पर 13 से अधिक बैंक खाते खुलवाए थे और 'नेशनल स्टील' जैसी शेल कंपनियों के जरिए पैसा गुजरात के वापी और अन्य शहरों में ट्रांसफर किया जाता था.
ये लोग जानबूझकर विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते थे, ताकि शिकायत आने का खतरा कम रहे. आरोपियों ने पहले भी पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड के लोगों को शिकार बनाया है. 1.30 करोड़ की राशि सीज की जा चुकी है और इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है.
