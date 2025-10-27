ETV Bharat / state

अलीगढ़ DIG के नाम पर मांगे जा रहे थे पैसे, साइबर पुलिस ने दो शातिर ठगों को किया गिरफ्तार

अलीगढ़: डीआईजी बनकर लोगों से पैसे मांगने वाले दो साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने डीआईजी अलीगढ़ जोन प्रभाकर चौधरी की फोटो को व्हाट्सएप डीपी पर लगाकर जनता से रुपये मांग रहे थे. मामला सामने आने के बाद साइबर थाना टीम ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की.



साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह ने इस मामले में 17 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कराया था. तहरीर में बताया था कि कुछ अज्ञात व्यक्ति डीआईजी अलीगढ़ जोन प्रभाकर चौधरी की फोटो का दुरुपयोग करते हुए व्हाट्सएप पर भिन्न-भिन्न मोबाइल नंबरों से लोगों से पैसे की मांग कर रहे हैं. साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था.



वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर साइबर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई. टीम ने तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए ठगों के मोबाइल नंबर और लोकेशन का पता लगाया. ठगों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए सोमवार को गोविन्द सिंह निवासी कानपुर देहात और गणपत सिंह उर्फ प्रीतू सिंह निवासी हमीरपुर को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 5000 रुपये बरामद किए हैं.



साइबर पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी लोगों को ठगने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान और फोटो का दुरुपयोग करते थे. वे फर्जी व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर लोगों को संदेश भेजते और किसी आवश्यक कार्य या मदद के नाम पर पैसे मांगते थे.



एसपी क्राइम ममता कुरील ने कहा कि ऐसे अपराधों के प्रति जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है. कोई भी व्यक्ति यदि वरिष्ठ अधिकारियों या सरकारी पदाधिकारियों के नाम पर व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से पैसे मांगता है तो उसकी सूचना तत्काल साइबर सेल या नजदीकी थाने में दें. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और इनके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.