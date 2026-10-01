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देवघर में विकास के नाम पर दो हजार पेड़ कटे, संरक्षण पर उठे सवाल

देवघर में पेड़ ( ETV Bharat )

देवघर: धरती पर प्रकृति ने जो पेड़-पौधे दिए, उनकी अहमियत लोगों को तब समझ आई जब आधुनिकता की दौड़ में करोड़ों पेड़ काट दिए गए. ये वही पेड़ थे जो धरती पर मौजूद लोगों को सीधे कई तरह का लाभ पहुंचाते थे. आज सरकार से लेकर आम लोगों तक पेड़ों के महत्व को समझा जा रहा है. पेड़ों के संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण की अपील भी की जाती है. लेकिन फिर भी देवघर में दो सालों में 2000 पेड़ काट दिए.