देवघर में विकास के नाम पर दो हजार पेड़ कटे, संरक्षण पर उठे सवाल
देवघर में पिछले दो सालों में 2 हजार पेड़ काट दिए गए हैं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 1, 2026 at 2:01 PM IST
देवघर: धरती पर प्रकृति ने जो पेड़-पौधे दिए, उनकी अहमियत लोगों को तब समझ आई जब आधुनिकता की दौड़ में करोड़ों पेड़ काट दिए गए. ये वही पेड़ थे जो धरती पर मौजूद लोगों को सीधे कई तरह का लाभ पहुंचाते थे. आज सरकार से लेकर आम लोगों तक पेड़ों के महत्व को समझा जा रहा है. पेड़ों के संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण की अपील भी की जाती है. लेकिन फिर भी देवघर में दो सालों में 2000 पेड़ काट दिए.
देवघर में एक से दो सालों में करीब दो हजार पेड़ कटे
देवघर जिले की बात करें वन विभाग के अनुसार पिछले एक वर्ष में 2000 पेड़ काटे गए हैं. इनमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी और रेलवे प्रबंधन की ओर से किए गए विकास कार्यों के दौरान काटे गए पेड़ शामिल हैं. रोहिणी क्षेत्र में रेलवे लाइन के कार्य के दौरान करीब 300 पेड़ों की कटाई की गई. हालांकि, इस संबंध में आसनसोल रेलवे के अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि करीब 1500 पेड़ों की कीमत के रूप में सरकार को राशि दी गई है. साथ ही रेलवे की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए करीब 1500 पेड़ लगाए भी गए हैं.
काटे गए पेड़ों के बदले लगाए पौधों का क्या हुआ?
ऐसे में सवाल यह उठता है कि रेलवे समेत अन्य संस्थाओं से सरकार को मिली राशि के बाद वन विभाग और राज्य सरकार की ओर से कितने पेड़ लगाए गए और लगाए गए पौधों के संरक्षण की स्थिति क्या है?
वन विभाग ने बताया चार साल तक होती है निगरानी
पेड़ों के संरक्षण को लेकर जब जिले के वन पदाधिकारी अभिषेक भूषण से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वन विभाग के माध्यम से लगाए जाने वाले पौधों की नियमित जांच की जाती है. उनकी निगरानी के लिए वॉच गार्ड, ट्री सेफ गार्ड समेत अन्य व्यवस्थाएं की जाती हैं.
जिला वन पदाधिकारी ने बताया कि एक पौधे को करीब चार वर्षों तक सींचने और उसकी निगरानी करने की जरूरत होती है. इसके बाद पौधे धीरे-धीरे अपने आप विकसित होने लगते हैं. यही वजह है कि वन विभाग की ओर से किए गए पौधारोपण के बाद करीब चार वर्षों तक उनकी निगरानी की जाती है.
कई संस्थाएं खुद करती हैं पौधारोपण, लेकिन संरक्षण पर सवाल
वन विभाग के अनुसार कई बार ऐसी संस्थाएं भी होती हैं, जो सरकार को पौधारोपण के लिए राशि देने के बजाय खुद ही काटे गए पेड़ों की संख्या से तीन गुना अधिक पौधे लगाने का दावा करती हैं. लेकिन ऐसे मामलों में सवाल यह उठता है कि संस्थाओं की ओर से लगाए गए पौधों के संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था की जाती है.
कई बड़े सड़क और पुल निर्माण कार्यों के दौरान पेड़ों की कटाई की गई. इसके बाद संबंधित अधिकारियों और कंस्ट्रक्शन कंपनियों की ओर से पौधारोपण तो किया गया, लेकिन लगाए गए पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी को लेकर सवाल बने हुए हैं. आरोप यह भी उठते रहे हैं कि कई जगहों पर पौधारोपण सिर्फ कागजों और दिखावे तक सीमित रह जाता है और पौधे लगाने के बाद उनके संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता.
इसको लेकर वन पदाधिकारी अभिषेक भूषण ने बताया कि निश्चित रूप से संबंधित संस्थाओं को दोबारा पौधारोपण का निर्देश दिया जाता है. उन्होंने यह भी माना कि जब किसी संस्था की ओर से खुद पौधारोपण किया जाता है तो कई बार उसके संरक्षण की स्थिति संतोषजनक नहीं रहती.
अब कंपनियों से मांगी जा रही सर्वाइवल रिपोर्ट
वन विभाग के अनुसार अब प्रत्येक संबंधित कंपनी से सर्वाइवल रिपोर्ट मांगी जा रही है. इस रिपोर्ट के आधार पर यह देखा जाता है कि पौधारोपण के बाद कितने पौधे जीवित हैं और कितने पौधे विकसित हो रहे हैं. इसी रिपोर्ट के आधार पर वन विभाग की ओर से संबंधित संस्थानों को पेड़ों के संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए जाते हैं.
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