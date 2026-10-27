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रांची में पूर्व सांसद घूरण राम के फ्लैट में घुसे चोरों की जमकर धुनाई, रंगेहाथों पकड़े गए थे दोनों

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में चोरी की कोशिश कर रहे दो चोरों को लोगों ने रंगेहाथ पकड़ लिया. मंगलवार सुबह नामकुम थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर स्थित पलामू के पूर्व सांसद घूरण राम के फ्लैट में घुसे दोनों चोरों को परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने पकड़कर लिया. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया गया. तलाशी के दौरान एक संदिग्ध के पास से पूर्व सांसद की बहू का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है.

सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने गए, तभी चोर घर में हुए दाखिल