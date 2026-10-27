रांची में पूर्व सांसद घूरण राम के फ्लैट में घुसे चोरों की जमकर धुनाई, रंगेहाथों पकड़े गए थे दोनों
रांची में पूर्व सांसद के फ्लैट में घुसे दो चोरों की जमकर पिटाई हुई है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 4:11 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में चोरी की कोशिश कर रहे दो चोरों को लोगों ने रंगेहाथ पकड़ लिया. मंगलवार सुबह नामकुम थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर स्थित पलामू के पूर्व सांसद घूरण राम के फ्लैट में घुसे दोनों चोरों को परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने पकड़कर लिया. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया गया. तलाशी के दौरान एक संदिग्ध के पास से पूर्व सांसद की बहू का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है.
सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने गए, तभी चोर घर में हुए दाखिल
घटना मंगलवार सुबह करीब 7:15 बजे की है. पूर्व सांसद के बेटे विकास के अनुसार, परिवार के सदस्य बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौटे थे. इसी दौरान घर के अंदर किसी अनजान व्यक्ति की मौजूदगी का एहसास हुआ. संदेह होने पर परिवार के सदस्यों ने शोर मचाया और घर के कमरों की तलाशी शुरू कर दी. इस बीच दो संदिग्ध पकड़ में आ गए.
शोर सुनकर जुटे लोग, दोनों की हुई पिटाई
परिवार के सदस्यों के शोर मचाने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए. लोगों ने दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की. इसके बाद नामकुम थाना पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची, इस दौरान पुलिस वालों ने भी चोरों पर जमकर हाथ साफ किया और दोनों को अपने साथ थाना ले गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी पिटाई के दौरान अफरातफरी की स्थिति बनी रही. मार से बचने के लिए एक चोर ने पुलिसकर्मी का पैर पकड़ लिया, उसे छुड़ाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
गुलगुलिया गिरोह से जुड़े होने का संदेह
पकड़े गए दोनों संदिग्धों की तलाशी के दौरान एक के पास से पूर्व सांसद की बहू का मोबाइल फोन मिला. नामकुम थाना प्रभारी राम नारायण सिंह ने बताया कि पूर्व सांसद के घर में चोरी का प्रयास करते हुए दो लोगों को पकड़ा गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, दोनों के गुलगुलिया गिरोह से जुड़े होने की बात सामने आई है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
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