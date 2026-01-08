ETV Bharat / state

देहरादून में चोरी की 18 लाख की ज्वेलरी के साथ जम्मू कश्मीर के कारपेंटर गिरफ्तार, विकासनगर में भी 5 अरेस्ट

देहरादून: कोतवाली नगर पुलिस ने जम्मू कश्मीर का अंतरराज्यीय नकबजनी गिरोह के गैंगस्टर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में चोरी की गई करीब 18 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है. गिरफ्तार दोनों आरोपी कारपेंटर का काम करते हैं और काम के बहाने अलग-अलग जगहों पर घूमकर बंद घरों की रेकी कर घटनाओं को अंजाम देते थे.

दरअसल, बीती 6 जनवरी को गोपाल कृष्ण अग्रवाल निवासी चंदर नगर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने उनके घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली है. तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली नगर पर पुलिस टीम का गठन किया गया. गठित टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना स्थल के आस-पास और आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को चेक किया गया.

पुलिस टीम की ओर से किए जा रहे लगातार प्रयासों के बाद चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मद्रासी कॉलोनी के पास रेलवे लाइन के पास से 2 आरोपी जावेद अहमद उर्फ मेराजुद्दीन और फरीद को दबोच लिया गया. आरोपियों के पास से 18 लाख रुपए की ज्वेलरी और घटना में इस्तेमाल औजार बरामद हुआ है.

कोतवाली नगर प्रभारी प्रदीप पंत ने बताया कि दोनो गिरफ्तार आरोपी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और कारपेंटर का काम करते हैं. लकड़ी चिरान (चीरना) के बहाने वे अलग-अलग राज्यों में घूमते हुए बंद घरों को चिन्हित कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और देहरादून के साथ जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. गिरफ्तार आरोपी जावेद पर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं और पौड़ी जिले का गैंगस्टर है.

आरोपियों से पूछताछ में उनकी ओर से करीब डेढ़ महीने पहले कोतवाली नगर क्षेत्र में भी एक अन्य चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया, जिसमें माल बरामदगी के लिए आरोपियों का न्यायालय से पीसीआर लिया जाएगा.