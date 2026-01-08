ETV Bharat / state

देहरादून में चोरी की 18 लाख की ज्वेलरी के साथ जम्मू कश्मीर के कारपेंटर गिरफ्तार, विकासनगर में भी 5 अरेस्ट

जम्मू कश्मीर के अंतरराज्यीय गिरोह के दो आरोपी अरेस्ट, कारपेंटर की आड़ में चोरी की घटनाओं देते थे अंजाम

Stolen jewelry recovered
ज्वेलरी के साथ दो आरोपी गिरफ्तार (PHOTO- Police)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 8, 2026 at 9:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: कोतवाली नगर पुलिस ने जम्मू कश्मीर का अंतरराज्यीय नकबजनी गिरोह के गैंगस्टर समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में चोरी की गई करीब 18 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई है. गिरफ्तार दोनों आरोपी कारपेंटर का काम करते हैं और काम के बहाने अलग-अलग जगहों पर घूमकर बंद घरों की रेकी कर घटनाओं को अंजाम देते थे.

दरअसल, बीती 6 जनवरी को गोपाल कृष्ण अग्रवाल निवासी चंदर नगर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोरों ने उनके घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी कर ली है. तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली नगर पर पुलिस टीम का गठन किया गया. गठित टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना स्थल के आस-पास और आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को चेक किया गया.

पुलिस टीम की ओर से किए जा रहे लगातार प्रयासों के बाद चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मद्रासी कॉलोनी के पास रेलवे लाइन के पास से 2 आरोपी जावेद अहमद उर्फ मेराजुद्दीन और फरीद को दबोच लिया गया. आरोपियों के पास से 18 लाख रुपए की ज्वेलरी और घटना में इस्तेमाल औजार बरामद हुआ है.

कोतवाली नगर प्रभारी प्रदीप पंत ने बताया कि दोनो गिरफ्तार आरोपी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और कारपेंटर का काम करते हैं. लकड़ी चिरान (चीरना) के बहाने वे अलग-अलग राज्यों में घूमते हुए बंद घरों को चिन्हित कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि टिहरी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और देहरादून के साथ जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं. गिरफ्तार आरोपी जावेद पर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं और पौड़ी जिले का गैंगस्टर है.

आरोपियों से पूछताछ में उनकी ओर से करीब डेढ़ महीने पहले कोतवाली नगर क्षेत्र में भी एक अन्य चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया, जिसमें माल बरामदगी के लिए आरोपियों का न्यायालय से पीसीआर लिया जाएगा.

जल विद्युत गृह ढकरानी में चोरी करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार: दूसरी चोरी के मामले में विकासनगर के हाईडिल कॉलोनी ढकरानी के सहायक भंडारपाल ने 5 जनवरी को विकासनगर कोतवाली में एक लिखित तहरीर दी थी. तहरीर में बताया था कि 4 जनवरी की रात जल विद्युत गृह ढकरानी से कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने लाखों रुपए के स्टेटर कोयल्स चोरी कर लिए हैं.

तहरीर के आधार पर विकासनगर थाने में अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने टीम का गठन कर घटनास्थल के आस पास बारीकी से निरीक्षण किया और आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों की सहायता से संदिग्धों के संबंध में जानकारी जुटाई.

पुलिस टीम ने 7 जनवरी को कैनाल रोड हरीपुर गांव के आगे आम के बाग के पास चेकिग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक संदिग्ध वाहन UK 07 CD 3168 को रोककर चेक किया. वाहन में पांच लोग सवार थे. वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को स्टेटर कोयल्स बरामद हुई.

आरोपियों ने बताया कि सामान को ढकरानी स्थित जल विद्युत गृह से चोरी किया है. पुलिस ने पांचों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार करते हुए बरामद सामान और वाहन को कब्जे में लिया. गिरफ्तार आरोपियों में दो पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं.

विकासनगर कोतवाल विनोद सिंह गुसाईं ने बताया कि चोरों ने चोरी के सामान को पास की झाड़ियों में छिपा दिया था. पुलिस से पकड़े जाने के डर से उस दिन माल को अपने साथ नहीं ले गए. चोरी के माल को आज झाड़ियों से निकालकर बेचने के लिए जा रहे थे. उससे पहले ही चेंकिग के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

देहरादून लाखों की ज्वेलरी चोरी
JAMMU KASHMIR PEOPLE ARREST
THIEF ARREST IN DEHRADUN
जम्मू कश्मीर के कारपेंटर गिरफ्तार
DEHRADUN THEFT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.