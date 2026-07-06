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आगरा में जीजा और साला गिरफ्तार, बंद मकानों में करते थे चोरी, फिर इम्प्रेशन जताने के लिए गर्लफ्रेंड को देते महंगे गिफ्ट

पुलिस ने दोनों को दबोच कर सदर थाना क्षेत्र के गांव खरगा की चोरी का खुलासा किया है.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार.
पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 8:50 PM IST

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आगरा : सदर थाना पुलिस ने जीजा और साले को गिरफ्तार किया है. आरोपी चोरी की रकम से अपनी-अपनी गर्लफ्रैंड को शॉपिंग कराते थे. खुद भी महंगे शौक और आलीशान जिंदगी का दिखावा करते थे. एक आरोपी गैंगस्टर है जबकि, दूसरा उसका साला है. दोनों रेकी करके बंद मकानों में चोरी करते थे. चोरी की रकम का बंटवारा करके मौज करते थे. पुलिस ने दोनों को दबोच कर सदर थाना क्षेत्र के गांव खरगा की चोरी का खुलासा किया है.

एडीसीपी हिमांशु गौरव ने बताया, गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान गैंगस्टर रजनीकांत के रूप में हुई है, जबकि उसके साले का नाम विजय है. दोनों के कब्जे से करीब 90 ग्राम पीली धातु (सोने के आभूषण), 2 लाख 82 हजार रुपये नकद तथा चोरी की वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है. दोनों ने पूछताछ में खुलासा किया कि चोरी से मिलने वाले रुपयों का बड़ा हिस्सा अपनी महिला मित्रों पर खर्च करते थे.

चोरी के पैसों से गर्लफ्रेंड को देते थे महंगे गिफ्ट. (Video Credit; ETV Bharat)

दोनों महंगे होटलों में गर्लफ्रेंड को घुमाने के साथ ही ब्रांडेड कपड़े और जूते समेत अन्य महंगे गिफ्ट खरीदकर देते थे. जिससे उनकी गर्लफ्रेंड ये समझें कि दोनों बड़े कारोबारी या रसूखदार व्यक्ति हैं. जिससे गर्लफ्रेंड उनसे प्रभावित हों. यह करना दोनों की आदत बन गई थी.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम जाकारी दी है. दोनों बंद मकानों की रेकी करके चोरी की घटनाएं अंजाम देते थे. ऐसे मकान की रेकी करते थे, जिनमें लंबे समय से ताला लगा हो. मौका मिलते ही ऐसे मकानों में घुसकर वारदात अंजाम करके चले जाते थे. पूछताछ में चोरी के रुपयों से खुद के लिए ब्रांडेड कपडे, जूते और अन्य सामान खरीदते थे. दोनों से पूछताछ में अब गिरोह से जुड़े अन्य संभावित आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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