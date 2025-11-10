ETV Bharat / state

जंबूरी में बनेगा दो अस्थायी अस्पताल,100 डॉक्टर और 210 पैरामेडिकल स्टाफ होंगे तैनात

स्वास्थ्य विभाग ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ: आगामी स्काउट-गाइड की 19वीं राष्ट्रीय अधिवेशन (जंबूरी 2025) के दौरान प्रतिभागियों और आगंतुकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है. अधिवेशन स्थल पर दो अस्थायी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 54 विशेषज्ञ समेत 100 डॉक्टर और 210 पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी. मगर, डॉक्टरों की फौज के एक साथ अवकाश पर जाने से सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकीय सेवाओं के प्रभावित होने की संभावना बढ़ गयी है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 50-50 बेड के दो अस्थायी अस्पताल और 15 डिस्पेंसरी में आपातकालीन सेवाएं, सामान्य ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, प्रयोगशाला जांच और एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध रहेगी. विभाग का लक्ष्य अधिवेशन के दौरान किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटना है. 23 से 29 नवंबर तक आयोजित होंगे कार्यक्रम: स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि 23 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम में देश विदेश से आने वाले लगभग 40 हजार स्काउट-गाइड सदस्य और अन्य अतिथि शामिल होने की संभावना है. प्रतिभागियों की बड़ी संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं.



उन्होंने बताया कि इस संबंध में रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर, हरदोई और बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) सहित लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी और हरदोई के मंडलीय एवं जिला अस्पताल प्रशासकों को पत्र भेजकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के निर्देश दिए हैं.