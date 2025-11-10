जंबूरी में बनेगा दो अस्थायी अस्पताल,100 डॉक्टर और 210 पैरामेडिकल स्टाफ होंगे तैनात
जंबूरी में देश विदेश से आने वाले लगभग 40 हजार स्काउट-गाइड सदस्य और अन्य अतिथि शामिल होने की संभावना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 3:49 PM IST
लखनऊ: आगामी स्काउट-गाइड की 19वीं राष्ट्रीय अधिवेशन (जंबूरी 2025) के दौरान प्रतिभागियों और आगंतुकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है. अधिवेशन स्थल पर दो अस्थायी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 54 विशेषज्ञ समेत 100 डॉक्टर और 210 पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी. मगर, डॉक्टरों की फौज के एक साथ अवकाश पर जाने से सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकीय सेवाओं के प्रभावित होने की संभावना बढ़ गयी है.
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, 50-50 बेड के दो अस्थायी अस्पताल और 15 डिस्पेंसरी में आपातकालीन सेवाएं, सामान्य ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, प्रयोगशाला जांच और एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध रहेगी. विभाग का लक्ष्य अधिवेशन के दौरान किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटना है.
23 से 29 नवंबर तक आयोजित होंगे कार्यक्रम: स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. रतन पाल सिंह सुमन ने बताया कि 23 नवंबर से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम में देश विदेश से आने वाले लगभग 40 हजार स्काउट-गाइड सदस्य और अन्य अतिथि शामिल होने की संभावना है. प्रतिभागियों की बड़ी संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं.
उन्होंने बताया कि इस संबंध में रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर, हरदोई और बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) सहित लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी और हरदोई के मंडलीय एवं जिला अस्पताल प्रशासकों को पत्र भेजकर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के निर्देश दिए हैं.
इसी के तहत में विभिन्न अस्पतालों से कुल नौ फिजिशियन और 13 सर्जन मिले हैं. सबसे ज्यादा सर्जन डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल से चार और बलरामपुर अस्पताल से तीन सर्जन मिले हैं. इसके अलावा लोकबंधु व रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय से एक-एक सर्जन के अलावा विभिन्न जिलों के सीएचसी पर तैनात सर्जन बुलाए गए हैं.
इसी प्रकार 11 नेत्र रोग विशेषज्ञों में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से चार हैं, आर्थोपेडिक विशेषज्ञ 10 मिले हैं, इनमें बलरामपुर व डॉ. श्यामा प्रसाद से दो-दो हैं. इसके अलावा राजधानी समेत विभिन्न जिलों से 11 स्त्रीरोग विशेषज्ञ समेत 46 चिकित्सा अधिकारियों को तैनात किया गया है. इनमें भी इमरजेंसी संभालने के लिए सबसे ज्यादा चिकित्सा अधिकारी लगभग डेढ़ दर्जन लखनऊ से हैं.
चिकित्सकों के अलावा अन्य की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि पांच फिजियोथेरेपिस्ट भेजे जा रहे हैं, हैं, सभी राजधानी के विभिन्न अस्पतालों से है. इसके अलावा 53 फार्मासिस्ट और 74 स्टाफ नर्सेस की ड्यूटी मरीजों को चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करने के लिए लगायी गयी है.
सरकारी अस्पतालों में प्रभावित होंगी सेवाएं: स्वास्थ्य महानिदेशक के निर्देशानुसार इस तैनाती के चलते 19 से 30 नवंबर तक संबंधित जिलों के अस्पतालों में विशेषज्ञ समेत ड्यूटी पर लगाए गए डॉक्टर अवकाश पर रहेंगे. एक-एक अस्पताल से एक ही विभाग के चार-चार डॉक्टरों के जाने से पूरे 10 दिन सेवाएं प्रभावित होना लाजमी है. नियमित स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं मगर, आकस्मिक सेवाएं सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं.