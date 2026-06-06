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हनुमानगढ़ में नहर में डूबने से दो किशोरों की मौत, दो दिन पहले बहे थे...दोनों पर था अपने परिवारों का जिम्मा

हरियाणा सीमा पर सूरेवाला के पास राज कैनाल में हादसा. दोनों हरियाणा के बनी गांव के रहने वाले थे. दो दिन बाद मिले हैं शव.

Teenagers involved in the accident
हादसे के शिकार किशोर (ETV Bharat Hanumangarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 8:07 PM IST

4 Min Read
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हनुमानगढ़: जिले में हरियाणा सीमा स्थित सूरेवाला के पास इंदिरा गांधी फीडर (राज कैनाल) नहर में नहाते समय डूबे दो किशोरों के शव करीब 40 घंटे के सघन सर्च ऑपरेशन के बाद शनिवार को बरामद कर लिए गए. दोनों किशोर हरियाणा के सिरसा जिले के बणी गांव के रहने वाले थे. हादसे के बाद बणी गांव में शोक की लहर दौड़ गई. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. शवों के पोस्टमार्टम में हुई देरी को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने नाराजगी जताई.

टिब्बी थानाधिकारी हंसराज लूणा ने बताया कि राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च अभियान शुरू किया. नहर के तेज बहाव और गहराई के कारण राहत एवं बचाव कार्य में काफी कठिनाई आई. गोताखोरों ने कई किमी नहर में किशोरों की तलाश की, लेकिन शुक्रवार देर शाम तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया. अंधेरा होने के बाद अभियान रोक दिया, जिसे शनिवार सुबह पुनः शुरू किया. करीब 40 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद दोनों किशोरों के शव नहर से बरामद कर लिए गए. शवों का टिब्बी के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में पोस्टमार्टम कराया. दोनों किशोरों की पहचान बनी गांव के मनीष (14) पुत्र राजकुमार वाल्मीकि और मोहित (16) पुत्र रोहिताश वाल्मीकि के रूप में हुई. शव मिलने के बाद बणी गांव सहित आसपास शोक की लहर फैल गई और बड़ी संख्या में परिजन एवं ग्रामीण अस्पताल पहुंचे.

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दोनों दोस्त थे: बनी गांव के सरपंच प्रतिनिधि संजीव ने बताया कि दोनों किशोर घनिष्ठ मित्र थे. वे कम उम्र में ही अपने परिवारों की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे. गुरुवार को बणी के 7 से 10 किशोर राजस्थान सीमा क्षेत्र में सूरेवाला के पास इंदिरा गांधी फीडर नहर में नहाने पहुंचे. दोपहर करीब 12 बजे नहाने के दौरान मनीष और मोहित गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गए. साथियों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, दोनों नहर में बह गए. अन्य साथी किसी तरह सुरक्षित निकले और गांव पहुंच परिजनों को जानकारी दी. सूचना मिलते ही टिब्बी पुलिस, हरियाणा पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों तथा गोताखोर मौके पर पहुंचे.

The flow of water in the canal was strong
नहर में पानी का बहाव तेज था (ETV Bharat Hanumangarh)

दोनों अपने परिवारों का इकलौता सहारा थे: दोनों मृतक अपने परिवारों के इकलौते सहारे थे. मोहित ने आर्थिक तंगी के चलते दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ शादियों में वेटर का काम और दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार की मदद करता था. उसके पिता भी मजदूरी करते हैं. वहीं मनीष के पिता का पहले ही निधन हो चुका. वह मां, बहन और दादी का इकलौता सहारा था. सातवीं तक पढ़ाई के बाद दुकान पर काम शुरू किया था.

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पोस्टमार्टम में देरी पर नाराजगी: शवों को अस्पताल लाए जाने के बाद पोस्टमार्टम प्रक्रिया का इंतजार किया जाता रहा. भीषण गर्मी और उमस के बीच बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण अस्पताल में मौजूद थे. इस दौरान पोस्टमार्टम में देरी को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने नाराजगी जताई. उनका आरोप था कि आवश्यक औपचारिकताओं और मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया के कारण अपेक्षा से अधिक समय लगा. इससे पीड़ित परिवारों को मानसिक परेशानी हुई. अस्पताल प्रशासन ने कहा कि नाबालिगों की मृत्यु के मामलों में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाता है. सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होता है. इस कारण समय लगना स्वाभाविक है.

Diver descending into the canal
नहर में उतरते हुए गोताखोर (ETV Bharat Hanumangarh)

चेतावनी के बावजूद उतरे: इधर, प्रशासन ने नहरों में नहाने पर पहले से प्रतिबंध और चेतावनियां जारी कर रखी थीं. इसके बावजूद किशोर नहर में उतरे. इस हादसे ने दो परिवारों के चिराग बुझा दिए. क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया. गांव में गमगीन माहौल के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया.

People gathered during the rescue operation.
रेस्क्यू अभियान के दौरान जमा लोग (ETV Bharat Hanumangarh)

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TWO TEENAGERS DROWN IN HANUMANGARH
TWO TEENAGERS DIE BY DROWNING
BOTH OF THEM WERE FROM HARYANA
ACCIDENT NEAR SUREWALA ON BORDER
TWO TEENAGERS DROWN IN CANAL

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