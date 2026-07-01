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सुल्तानपुर : गोमती नदी में डूबे दो किशोर, गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाले शव, मचा कोहराम

कुड़वार थाना क्षेत्र के नीरसहिया घाट की घटना, पूरे गांव में पसरा मातम

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गोमती नदी में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 8:42 PM IST

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सुल्तानपुर: कुड़वार थाना क्षेत्र के नीरसहिया घाट पर बुधवार को उस समय दर्दनाक हादसा हो गया, जब गोमती नदी में नहाने गए दो किशोर गहरे पानी में डूब गए. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद दोनों किशोरों के शव नदी से बरामद कर लिए गए. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, कुड़वार थाना क्षेत्र के सोहगौली गांव निवासी साहिल कोरी (13) पुत्र पंच बहादुर और अमन (13) पुत्र रामरूप कोरी बुधवार दोपहर अपने कुछ साथियों के साथ गोमती नदी के नीरसहिया घाट पर नहाने गए थे. बताया जा रहा है कि तेज गर्मी के चलते गांव के कई बच्चे नदी में नहाने पहुंचे थे. इसी दौरान साहिल और अमन नहाते-नहाते गहरे पानी की ओर चले गए और अचानक डूबने लगे.

इस दौरान साथ में मौजूद बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया. आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पहुंचे और किशोरों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वे नदी में डूब चुके थे. घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाशी अभियान शुरू कराया. काफी देर खोजबीन के बाद कुम्हाई गांव के पास पहले साहिल का शव बरामद हुआ. फिर उसके कुछ दूरी पर अमन का भी शव मिला. दोनों शवों के बाहर आते ही मौके पर मौजूद परिजनों में चीख-पुकार मच गई.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों के लोग भी मौके पर जुट गए. पूरे इलाके में शोक और मातम का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने बताया कि नीरसहिया घाट पर हमेशा बच्चे और युवा नहाने जाते हैं, लेकिन नदी के कई हिस्सों में गहराई अधिक होने के कारण हादसे की आशंका बनी रहती है. प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि दोनों किशोरों के शव बरामद कर पंचनामा की कार्रवाई की गई. उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है.

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