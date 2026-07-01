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सुल्तानपुर : गोमती नदी में डूबे दो किशोर, गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाले शव, मचा कोहराम

सुल्तानपुर: कुड़वार थाना क्षेत्र के नीरसहिया घाट पर बुधवार को उस समय दर्दनाक हादसा हो गया, जब गोमती नदी में नहाने गए दो किशोर गहरे पानी में डूब गए. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद दोनों किशोरों के शव नदी से बरामद कर लिए गए. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

जानकारी के अनुसार, कुड़वार थाना क्षेत्र के सोहगौली गांव निवासी साहिल कोरी (13) पुत्र पंच बहादुर और अमन (13) पुत्र रामरूप कोरी बुधवार दोपहर अपने कुछ साथियों के साथ गोमती नदी के नीरसहिया घाट पर नहाने गए थे. बताया जा रहा है कि तेज गर्मी के चलते गांव के कई बच्चे नदी में नहाने पहुंचे थे. इसी दौरान साहिल और अमन नहाते-नहाते गहरे पानी की ओर चले गए और अचानक डूबने लगे.

इस दौरान साथ में मौजूद बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया. आवाज सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पहुंचे और किशोरों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वे नदी में डूब चुके थे. घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाशी अभियान शुरू कराया. काफी देर खोजबीन के बाद कुम्हाई गांव के पास पहले साहिल का शव बरामद हुआ. फिर उसके कुछ दूरी पर अमन का भी शव मिला. दोनों शवों के बाहर आते ही मौके पर मौजूद परिजनों में चीख-पुकार मच गई.