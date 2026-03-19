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सुलतानपुर में तालाब में डूबने से दो किशोरों की मौत: नहाते समय गहरे पानी में चले गये, एक किशोर अस्पताल में भर्ती

सुलतानपुर : कोतवाली कादीपुर क्षेत्र के मलिकपुर गांव में गुरुवार शाम तीन किशोर नहाते समय तालाब में डूब गये. ग्रामीणों की मदद से तीनों को तालाब से बाहर निकाला गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से तीनों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने दो किशोर को मृत घोषित कर दिया. वहीं एक किशोर का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.

क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

पुूलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मलिकपुर गांव के तीन बच्चे गुरुवार शाम लगभग 3:30 से 4:00 बजे के बीच तालाब में नहाने गये थे. नहाने के दौरान रत्नेश (13 वर्ष), कुंदन (14 वर्ष) और अमन (13 वर्ष) अचानक गहरे पानी में चले गये. तीनों बच्चे अचानक डूबने लगे. पास में मौजूद ग्रामीण ने बच्चों को डूबते देखा तो तालाब में कूदकर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया. इस दौरान मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गये. कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को बाहर निकाल लिया गया और तत्काल डायल 112 पर सूचना दी गई.