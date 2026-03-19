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सुलतानपुर में तालाब में डूबने से दो किशोरों की मौत: नहाते समय गहरे पानी में चले गये, एक किशोर अस्पताल में भर्ती

क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि दो बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई.

फाइल फोटो
फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 10:51 PM IST

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Updated : March 19, 2026 at 11:06 PM IST

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सुलतानपुर : कोतवाली कादीपुर क्षेत्र के मलिकपुर गांव में गुरुवार शाम तीन किशोर नहाते समय तालाब में डूब गये. ग्रामीणों की मदद से तीनों को तालाब से बाहर निकाला गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से तीनों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने दो किशोर को मृत घोषित कर दिया. वहीं एक किशोर का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.

क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

पुूलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मलिकपुर गांव के तीन बच्चे गुरुवार शाम लगभग 3:30 से 4:00 बजे के बीच तालाब में नहाने गये थे. नहाने के दौरान रत्नेश (13 वर्ष), कुंदन (14 वर्ष) और अमन (13 वर्ष) अचानक गहरे पानी में चले गये. तीनों बच्चे अचानक डूबने लगे. पास में मौजूद ग्रामीण ने बच्चों को डूबते देखा तो तालाब में कूदकर उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया. इस दौरान मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गये. कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को बाहर निकाल लिया गया और तत्काल डायल 112 पर सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से तीनों बच्चों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने रत्नेश और कुंदन को मृत घोषित कर दिया, जबकि अमन का इलाज जारी है. उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.



क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि तीन बच्चे तालाब में नहाने के लिये गये थे. इस दौरान रत्नेश और कुंदन की पानी में डूबने से मौत हो गई. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.



यह भी पढ़ें : बलरामपुर में डूबने से दो सगी बहनों की मौत; नहर में नहाते समय गहरे पानी में चली गईं, शव बरामद

Last Updated : March 19, 2026 at 11:06 PM IST

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