बहराइच में रील बनाते समय तालाब में डूबने से दो किशोरो की मौत; गांव में मातम
गोताखोरों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव तालाब से निकाले.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 1:10 PM IST
बहराइच: श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के सलारपुर निवासी 14 वर्षीय संदीप वर्मा पुत्र ननके अपने ननिहाल रूपईडीहा थाना क्षेत्र के शिवबढईया ग्राम आया हुआ था. गुरुवार को संदीप व अरविंद गांव के पास स्थित तालाब पर रिल्स बनाने गए थे. अरविंद तालाब के बाहर से दोनों के वीडियो बना रहा था. इसी दौरान संदीप और दीपेंद्र का तालाब में पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गए. जैसे ही अरविंद ने दोनों को डूबता देखा तो शोर मचाना शुरू किया. इसकी जानकारी अरविंद ने ग्रामीणों को दी. घटना की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंच गए.
सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव तालाब से बरामद निकाला. दोनों बच्चों के शवों को देख परिजनों में कोहराम मच गया. मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.
मामले में रूपईडीहा थाने के प्रभारी हरेंद्र मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर जाकर बच्चों की तलाश की जा रही थी. करीब एक घंटे के बाद दोनों के शव तालाब से मिले है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है.