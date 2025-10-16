प्रसादी में नाना के यहां आए दो किशोर बेड़च नदी में डूबे, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी
चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी में नहाते समय अपने भाई को बचाने के प्रयास में दूसरा किशोर भी डूब गया. दोनों मौसेरे भाई थे.
Published : October 16, 2025 at 4:15 PM IST
चित्तौड़गढ़: चंदेरिया थाना क्षेत्र के घोसुंडा गांव में गुरुवार को बेड़च नदी में दो किशोरों के डूबने का दुखद हादसा हुआ. इनमें से एक किशोर का शव बरामद हो गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है. एक किशोर के डूबने पर दूसरे ने उसे बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी.
चंदेरिया थानाधिकारी सुनीता गुर्जर के अनुसार यह हादसा गुरुवार दोपहर करीब एक बजे बेड़च नदी में हुआ. दोनों किशोर अपने नाना नारायण भोई के घर घोसुंडा गांव में एक प्रसादी के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. चार किशोर नहाने के लिए नदी पर गए, जहां भोईखेड़ा निवासी कैलाश (19) पुत्र लालूराम भोई और कपिल (15) पुत्र भोनीराम भोई दोनों डूब गए.
हादसे की सूचना मिलते ही तहसीलदार विपिन चौधरी और पुलिस मौके पर पहुंची. जिला मुख्यालय से सिविल डिफेंस की टीम बुलाई गई, जिसने एक किशोर का शव बरामद किया. दूसरे किशोर की तलाश का अभियान लगातार जारी है. मौके पर सरपंच दिनेश भोई सहित कई ग्रामीण एकत्रित हैं.
मौसेरे भाई की बचाव कोशिश: ग्रामीणों ने बताया कि डूबने वाले कैलाश और कपिल मौसेरे भाई थे. हादसा तब हुआ जब पहले कपिल डूबने लगा और कैलाश ने उसे बचाने का प्रयास किया. इस दौरान कैलाश भी बहाव का शिकार हो गया. पुलिस ने मामले की जांच के लिए ग्रामीणों से घटना के वीडियो और फोटो मंगवाए हैं.