ETV Bharat / state

मिर्जापुर : दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से मौत, एक को ग्रामीणों ने बचाया

मिर्जापुर: देहात कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां तालाब में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से मौत हो गई. इस हादसे में एक अन्य किशोर को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों किशोरों के शवों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के मझिगवां गांव की है, जहां कटरा कोतवाली क्षेत्र सबरी चुंगी के रहने वाले किशोर बाबू गुप्ता (15) पुत्र रामनाथ और चंट्टू (15) पुत्र रविशंकर गुप्ता अपने 5 से 7 दोस्तों के साथ तालाब में स्नान कर रहे थे. नहाते-नहाते ये लोग गहरे पानी में चले गए और तीन दोस्त डूबने लगे. शोर सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने किसी तरह एक किशोर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन बाबू गुप्ता और चंट्टू गहरे पानी में समा गए.