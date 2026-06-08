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मिर्जापुर : दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से मौत, एक को ग्रामीणों ने बचाया

घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के मझिगवां गांव की है, जबकि मृतक सबरी चुंगी के रहने वाले थे.

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दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 8:36 PM IST

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मिर्जापुर: देहात कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जहां तालाब में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से मौत हो गई. इस हादसे में एक अन्य किशोर को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों किशोरों के शवों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, घटना देहात कोतवाली क्षेत्र के मझिगवां गांव की है, जहां कटरा कोतवाली क्षेत्र सबरी चुंगी के रहने वाले किशोर बाबू गुप्ता (15) पुत्र रामनाथ और चंट्टू (15) पुत्र रविशंकर गुप्ता अपने 5 से 7 दोस्तों के साथ तालाब में स्नान कर रहे थे. नहाते-नहाते ये लोग गहरे पानी में चले गए और तीन दोस्त डूबने लगे. शोर सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने किसी तरह एक किशोर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन बाबू गुप्ता और चंट्टू गहरे पानी में समा गए.

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दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से मौत (Photo Credit; ETV Bharat)

सूचना पर पहुंची देहात कोतवाली पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है. देहात कोतवाली प्रभारी अमित मिश्रा ने बताया कि सबरी चुंगी के रहने वाले कुछ बच्चे तालाब में स्नान कर रहे थे. इस दौरान गहरे पानी में चले जाने से दो डूब गए, जिनकी मौत हो गई. दोनों के शवों को बरामद कर लिया गया है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

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