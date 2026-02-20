वाराणसी में बेटावर घाट पर दो किशोर डूबे; NDRF की मदद से निकाले गये शव, अंतिम संस्कार में शामिल होने आये थे
अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे दो लोगों की स्नान के दौरान गंगा में डूबने से हुई मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 9:48 PM IST
वाराणसी : रोहनिया थाना क्षेत्र के बेटावर घाट पर एक दर्दनाक हादसा हो गया. गंगा नदी में डूबने से दो किशोर की मौत हो गई. दोनों युवक अंतिम संस्कार में शामिल होने घाट पहुंचे थे, जहां स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने से यह हादसा हो गया. हादसे की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मौके पर स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ एवं गोताखोरों की कड़ी मशक्कत के लगभग 6 घंटे बाद शव को बाहर निकाला गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
जानकारी के मुताबिक, वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के बंदेपुर निवासी एक व्यक्ति की माता का निधन हो गया था. जिनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को बेटावर घाट पर किया गया. अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रिश्तेदार अजीत पटेल (19) और हर्ष पटेल (15) आए हुए थे. दोनों बेटावर घाट पर स्नान करने के लिए गंगा नदी में उतरे थे, इसी दौरान वे गहराई में चले गए और डूबने लगे. आस-पास मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक दोनों पानी में समा चुके थे.
घटना की सूचना मिलते ही रोहनिया थाना प्रभारी राजू सिंह पहुंच गए. एनडीआरएफ एवं गोताखोरों की टीम को बुलाया गया. करीब 12 से 6 बजे तक लगभग छह घंटे तक सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों किशोर को नदी से बाहर निकाला गया. जिसके बाद ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
रोहनिया थाना प्रभारी राजू सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.
यह भी पढ़ें : यूपी के पीलीभीत में बड़ा हादसा; शारदा नदी में नहाते वक्त दो किशोर डूबे, बचाने कूदे युवक की भी जान गई