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मेज नदी में नहाने गए दो किशोर डूबे, एक को बचाया, दूसरे की तलाश जारी

पुलिस, गोताखोर और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचकर किशोर की तलाश में जुटी हुई है.

TEENAGERS DROWN IN MEJ RIVER, RESCUE OPERATION UNDERWAY
नदी के किनारे लगी ग्रामीणों की भीड़. (ETV Bharat bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 3:29 PM IST

3 Min Read
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बूंदीः जिले के लाखेरी कस्बे में गुरुवार दोपहर मेज नदी में हादसा हो गया. नदी में नहाने गए दो किशोर अचानक गहरे पानी में चले गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने एक किशोर को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरा किशोर नदी की गहराई में समा गया. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे जुट गए. पुलिस, गोताखोर और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचकर किशोर की तलाश में जुटी हुई है.

लाखेरी थाना प्रभारी सुभाष शर्मा ने बताया कि लाखेरी निवासी विशाल पुत्र बाबूलाल अपने चार-पांच साथियों के साथ गुरुवार दोपहर मेज नदी में नहाने पहुंचा था. सभी किशोर नदी में नहा रहे थे. इसी दौरान विशाल अपने एक साथी के साथ नदी के अधिक गहरे हिस्से में पहुंच गया. अचानक दोनों पानी में डूबने लगे. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत शोर मचाया और नदी में छलांग लगाकर एक किशोर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन विशाल गहरे पानी में लापता हो गया.

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नदी किनारे लगी भीड़ः घटना की सूचना मिलते ही नदी किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई. परिजन भी मौके पर पहुंच गए और रो-रोकर उनका बुरा हाल हो गया. आसपास के ग्रामीणों ने भी किशोर की तलाश के लिए नदी में खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग पाया.

एक को बचाया, दूसरा लापताः थाना प्रभारी सुभाष शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया. नदी में अधिक गहराई के कारण बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नदी में एक साथ चार से पांच किशोर नहा रहे थे. शुरुआत में सभी किनारे के आसपास थे, लेकिन धीरे-धीरे दो किशोर गहरे हिस्से में पहुंच गए. अचानक दोनों डूबने लगे. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक किशोर को बचा लिया, जबकि विशाल कुछ ही पलों में पानी के भीतर गायब हो गया.

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इधर स्थानीय स्तर पर लगातार प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिलने पर प्रशासन ने अब बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है. थाना प्रभारी सुभाष शर्मा ने बताया कि कोटा से एसडीआरएफ टीम और बूंदी से सिविल डिफेंस टीम को सूचना दे दी है. टीमों के लाखेरी पहुंचते ही आधुनिक उपकरणों की मदद से नदी में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा.

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बूंदी में दो किशोर डूबे
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