श्रावस्ती में राप्ती नदी में डूबने से दो किशोरों की मौत, मवेशी चराने गए थे नदी किनारे
दोनों किशोर नदी में नहाने गए थे. गहरे पानी में एक किशोर डूबने लगा, जिसे बचाने के प्रयास में दूसरा भी डूब गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 9:01 PM IST
श्रावस्ती : श्रावस्ती-बलरामपुर सीमा क्षेत्र में स्थित राप्ती नदी के मथुरा घाट पुल के पास गुरुवार को हादसा हो गया. नहाते समय डूबने से दो किशोरों की मौत हो गई. घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है.
जानकारी के अनुसार, नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के मलौना खसियारी गांव निवासी विक्की उर्फ शिवांश (17) और विकास (12) अपने परिजनों के साथ मवेशी चराने के लिए घर से करीब दो किलोमीटर दूर राप्ती नदी किनारे गए थे. दोपहर में तेज धूप के चलते सभी चरवाहे पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे.
इसी दौरान दोनों किशोर नदी में नहाने के लिए उतर गए. बताया जा रहा है कि गहरे पानी में पहुंचने पर एक किशोर डूबने लगा, जिसे बचाने के प्रयास में दूसरा भी गहराई में चला गया और दोनों डूब गए.
शोर सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खोजबीन शुरू की. सूचना पर नवीन मॉडर्न थाना प्रभारी निरीक्षक जयहरी मिश्रा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.
स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया. कई घंटों की मशक्कत के बाद दोनों किशोरों को अलग-अलग समय पर नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. मृतकों में शिवांश उर्फ विक्की अपने माता-पिता, दो बहनों और एक भाई के साथ रहता था. उसके पिता किसान हैं. वहीं विकास अपने परिवार का इकलौता पुत्र था और उसकी एक छोटी बहन है. दोनों ही किशोर छात्र थे. इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
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