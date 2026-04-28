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बिहार में शादी की खुशियों में मातम, तालाब में डूबने से दो किशोरियों की मौत

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शादी की खुशियों के बीच दो किशोरियों की डूबने से मौत हो गई. सरमेरा थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान तालाब में सोमवार की शाम हुई इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है.

शादी की खुशियां मातम में बदली: नालंदा के सरमेरा में एक घर में बेटी की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थी. मंगल गीत गाए जा रहे थे और मेहमानों का तांता लगा था. लेकिन सोमवार की शाम एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे उत्सव को सन्नाटे और चीख-पुकार में बदल दिया. रस्मों के दौरान हुई इस अनहोनी से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

नालंदा में तालाब में डूबकर मौत (ETV Bharat)

मृतका की पहचान और उम्र: दर्दनाक हादसे का शिकार हुई किशोरियों की पहचान रामबली राम की 14 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी और दुकान राम की 13 वर्षीय पुत्री राधा कुमारी के रूप में की गई है. दोनों किशोरियां आपस में सहेलियां थीं और परिवार के साथ शादी की रस्मों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही थी.

रस्म के दौरान हुआ बड़ा हादसा: परिजनों ने बताया कि गांव के पवन राम की पुत्री की शादी थी, जिसकी एक रस्म के लिए दर्जनों लोग दुर्गा स्थान तालाब में नहाने गए थे. रस्म पूरी होने के बाद अधिकांश लोग अपने-अपने घर लौट आए. इसी गहमागहमी और भीड़ के बीच खुशबू और राधा गहरे पानी की चपेट में आ गई, जिसका उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं लगा.

खोजबीन और शवों की बरामदगी: जब देर शाम तक दोनों बच्चियां घर नहीं पहुंचीं, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. काफी तलाश के बाद जब वे नहीं मिलीं, तो ग्रामीणों को तालाब में डूबने की आशंका हुई. स्थानीय लोगों ने तालाब में खोजबीन शुरू की, जिसके बाद दोनों किशोरियों के शव पानी से बाहर निकाले गए.

"शादी के माहौल में व्यस्तता के कारण बच्चियों पर ध्यान नहीं जा सका. यदि समय रहते ध्यान दिया जाता, तो शायद दोनों की जान बचाई जा सकती थी."-परिजन