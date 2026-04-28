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बिहार में शादी की खुशियों में मातम, तालाब में डूबने से दो किशोरियों की मौत

नालंदा में शादी की रस्म के दौरान तालाब में डूबने से दो किशोरियों की मौत हो गई. दर्दनाक हादसे से शादी की खुशियों में मातम.

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नालंदा में तालाब में डूबकर मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 28, 2026 at 11:39 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शादी की खुशियों के बीच दो किशोरियों की डूबने से मौत हो गई. सरमेरा थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान तालाब में सोमवार की शाम हुई इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है.

शादी की खुशियां मातम में बदली: नालंदा के सरमेरा में एक घर में बेटी की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थी. मंगल गीत गाए जा रहे थे और मेहमानों का तांता लगा था. लेकिन सोमवार की शाम एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे उत्सव को सन्नाटे और चीख-पुकार में बदल दिया. रस्मों के दौरान हुई इस अनहोनी से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

नालंदा में तालाब में डूबकर मौत (ETV Bharat)

मृतका की पहचान और उम्र: दर्दनाक हादसे का शिकार हुई किशोरियों की पहचान रामबली राम की 14 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी और दुकान राम की 13 वर्षीय पुत्री राधा कुमारी के रूप में की गई है. दोनों किशोरियां आपस में सहेलियां थीं और परिवार के साथ शादी की रस्मों में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही थी.

रस्म के दौरान हुआ बड़ा हादसा: परिजनों ने बताया कि गांव के पवन राम की पुत्री की शादी थी, जिसकी एक रस्म के लिए दर्जनों लोग दुर्गा स्थान तालाब में नहाने गए थे. रस्म पूरी होने के बाद अधिकांश लोग अपने-अपने घर लौट आए. इसी गहमागहमी और भीड़ के बीच खुशबू और राधा गहरे पानी की चपेट में आ गई, जिसका उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं लगा.

खोजबीन और शवों की बरामदगी: जब देर शाम तक दोनों बच्चियां घर नहीं पहुंचीं, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. काफी तलाश के बाद जब वे नहीं मिलीं, तो ग्रामीणों को तालाब में डूबने की आशंका हुई. स्थानीय लोगों ने तालाब में खोजबीन शुरू की, जिसके बाद दोनों किशोरियों के शव पानी से बाहर निकाले गए.

"शादी के माहौल में व्यस्तता के कारण बच्चियों पर ध्यान नहीं जा सका. यदि समय रहते ध्यान दिया जाता, तो शायद दोनों की जान बचाई जा सकती थी."-परिजन

पुलिस की कार्रवाई और पोस्टमार्टम: घटना की सूचना मिलते ही सरमेरा पुलिस मौके पर पहुंची. थानाध्यक्ष साकेंद्र कुमार बिंद ने बताया कि पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल भेज दिया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने में जुटी है.

"तालाब में नहाने के दौरान दो बच्चियां डूब गई. शादी की रस्म के दौरान दोनों गहरे पानी में चली गई, जहां वो डूब गई और किसी को पता नहीं चला. जब देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो लोग अपने स्तर से ढूंढने लगे फिर शव तालाब से मिला."-साकेंद्र कुमार बिंद, थानाध्यक्ष

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: हादसे के बाद से दोनों बच्चियों के माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों का कहना है कि शादी की व्यस्तता के कारण उनका ध्यान बच्चियों पर नहीं गया. अगर समय रहते उनकी अनुपस्थिति का पता चल जाता, तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी. सरमेरा थानाध्यक्ष ने इस घटना पर दुख जताते हुए ग्रामीणों से अपील की है कि जलाशय या तालाब के पास होने वाली रस्मों के दौरान बच्चों पर विशेष नजर रखें.

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