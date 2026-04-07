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नशे में चूर होकर स्कूल आने वाले 2 टीचर निलंबित, मेडिकल टेस्ट में पकड़े गए थे शराबी गुरुजी

मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि होने के बाद दोनों को निलंबित करने के आदेश दिए गए.

TEACHER SUSPENDED FOR COMING DRUNK
मेडिकल टेस्ट में पकड़े गए थे शराबी गुरुजी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 7, 2026 at 9:49 PM IST

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एमसीबी: मनेंद्रगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया. यहां प्राथमिक शाला में कार्यरत 2 शिक्षक ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए गए. इस घटना ने न केवल शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि बच्चों के भविष्य के साथ हो रही लापरवाही को भी उजागर किया.

शराबी शिक्षकों को किया निलंबित

मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों शिक्षकों को पुलिस वाहन से सिविल अस्पताल मनेंद्रगढ़ ले जाया गया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण में भी शराब सेवन की पुष्टि हुई. इसके बाद पूरी जांच रिपोर्ट और दस्तावेज कलेक्टर को सौंप दिए गए. जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डी. राहुल वेंकट ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 और 23 के उल्लंघन के तहत की गई है.

सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी की जांच में पकड़े गए दोनों टीचर

दरअसल कलेक्टर के मौखिक निर्देश पर 7 अप्रैल 2026 को सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मनेंद्रगढ़ द्वारा तहसील केल्हारी अंतर्गत प्राथमिक शाला बाला में अचानक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान प्रधान पाठक पारसराम वर्मा और सहायक शिक्षक महेलाल सिंह संदिग्ध अवस्था में पाए गए. निरीक्षण के दौरान दोनों शिक्षकों के व्यवहार में असामान्यता देखी गई, जिसके बाद तत्काल पंचनामा तैयार कर उनके बयान दर्ज किए गए. पूछताछ में दोनों शिक्षकों ने शराब सेवन करने की बात स्वीकार की. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि वे नियमित रूप से सुबह और शाम शराब का सेवन करते हैं.

अब आधे वेतन पर करना होगा गुजारा

निलंबन के दौरान दोनों शिक्षकों का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है. साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए साफ संदेश दिया है कि शासकीय सेवा के दौरान अनुशासनहीनता और लापरवाही किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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