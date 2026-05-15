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डीएलएड परीक्षा ड्यूटी पर जा रहे दो शिक्षकों की सड़क हादसे में मौत, ट्रक चालक फरार

हमीरपुर में रोडवेज बस और डंपर की भिड़ंत में चालक, महिला परिचालक समेत 14 यात्री घायल हो गए.

शिक्षकों की सड़क हादसे में मौत
शिक्षकों की सड़क हादसे में मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 6:01 PM IST

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बरेली/हमीरपुर: शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बेसिक शिक्षा विभाग के दो शिक्षकों की जान चली गई. दोनों शिक्षक डीएलएड परीक्षा में ड्यूटी देने के लिए बाइक से फरीदपुर जा रहे थे. रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के शंकरी पीपल मोड़ पर शुक्रवार दोपहर रोडवेज बस और डंपर की भिड़ंत में चालक, महिला परिचालक समेत 14 यात्री घायल हो गए. हादसे की खबर मिलते ही परिजनों और शिक्षा विभाग में शोक की लहर दौड़ गई.

जानकारी के मुताबिक बरेली के सिविल लाइंस निवासी 28 वर्षीय पंकज कुमार यादव और इज्जतनगर के मुंशीनगर निवासी 30 वर्षीय प्रमोद यादव फरीदपुर क्षेत्र के लौंगपुर गांव स्थित जूनियर हाई स्कूल में तैनात थे. शुक्रवार के दिन दोनों की ड्यूटी डीएलएड परीक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी इंटर कॉलेज में लगाई गई थी. सुबह करीब 9:30 बजे दोनों बाइक से कॉलेज जा रहे थे.

इस दौरान बरेली-सीतापुर नेशनल हाईवे पर फरीदपुर टोल प्लाजा के पास पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद बाइक आगे चल रही घोड़ा-बुग्गी से टकरा गई और दोनों शिक्षक सड़क पर गिर पड़े. इसी दौरान ट्रक चालक दोनों को कुचलते हुए मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे के बाद कुछ समय तक हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने यातायात को नियंत्रित कर स्थिति सामान्य कराई. पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है. बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विनीता ने घटना की पुष्टि की है.

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BUS DUMPER COLLISION 14 INJURED

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