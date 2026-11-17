मिलावटखोरों पर शिकंजा! दो मिठाई दुकानों के सैंपल फेल, बड़ी कार्रवाई की तैयारी में खाद्य विभाग
रायबरेली में मिठाई की दो दुकानों के सैंपल जांच में फेल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 4:35 PM IST
रायबरेली: जनपद में मिठाई की दो दुकानों से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आ गई है. दोनों ही जांच में फेल हो गए हैं. अनसेफ आने के बाद अब खाद्य सुरक्षा विभाग संबंधित दुकान मालिक को नोटिस भेजेगा. अगर वह कहीं और जांच कराना चाहते हैं, तो करा सकते हैं, इसके लिए समय दिया जाएगा. उसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा.
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त द्वितीय मानिक चंद सिंह ने बताया कि सितंबर महीने में दशहरा के आसपास दो मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए गए थे. एक सैंपल श्याम स्वीटस गोरा बाजार का था, जिनके प्रोपराइटर श्याम बिहारी है. जांच के दौरान बूंदी लड्डू का सैंपल लिया गया था, जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है. कलर के कारण उसे अनसेफ करार दिया गया है.
वहीं, दूसरा मामला नरेश स्वीट्स मधुबन मार्केट का है, जिसके प्रोपराइटर सुभाष यादव हैं. वहां से राजभोग का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया. उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है.
मानिक चंद सिंह ने कहा कि अनसेफ आने के कारण अब दोनों प्रोपराइटर को नोटिस भेजा जाएगा. दुकान मालिक तीन दिन के अंदर चैलेंज कर सकते हैं कि वह राज्य से बाहर किसी लैब से अपनी इस मिठाई के सैंपल की जांच करवाना चाहते हैं. अगर वे अपील नहीं करते हैं तो हमारे यहां से मुकदमा संबंधित न्यायालय में चला जाएगा.
मानिक चंद सिंह ने यह भी बताया कि रिपोर्ट आने के बाद निलंबन की कार्रवाई होती है, जिसमे लाइसेंस निलंबित किया जाता है. साथ ही, इसके बाद केस सीजीएम कोर्ट में चलता है तो फैसला आने के बाद सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है. केस की धाराओं पर निर्भर करता है कि सजा कितनी मिलेगी.
ये भी पढ़ें- गोंडा में हनुमंत कथा सुनने के दौरान भावुक हुए पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह, कथा को लेकर कही ऐसी बात