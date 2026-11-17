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मिलावटखोरों पर शिकंजा! दो मिठाई दुकानों के सैंपल फेल, बड़ी कार्रवाई की तैयारी में खाद्य विभाग

दो मिठाई दुकानों के सैंपल फेल ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली: जनपद में मिठाई की दो दुकानों से लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आ गई है. दोनों ही जांच में फेल हो गए हैं. अनसेफ आने के बाद अब खाद्य सुरक्षा विभाग संबंधित दुकान मालिक को नोटिस भेजेगा. अगर वह कहीं और जांच कराना चाहते हैं, तो करा सकते हैं, इसके लिए समय दिया जाएगा. उसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा.

दो मिठाई दुकानों के सैंपल फेल (Video Credit; ETV Bharat) खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त द्वितीय मानिक चंद सिंह ने बताया कि सितंबर महीने में दशहरा के आसपास दो मिठाई की दुकानों से सैंपल लिए गए थे. एक सैंपल श्याम स्वीटस गोरा बाजार का था, जिनके प्रोपराइटर श्याम बिहारी है. जांच के दौरान बूंदी लड्डू का सैंपल लिया गया था, जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया था, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है. कलर के कारण उसे अनसेफ करार दिया गया है.