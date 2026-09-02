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पूर्व मंत्री चांदना की पत्नी की एसयूवी से टकराई तेज रफ्तार गाड़ी, रिक्शा सवार तीन आए चपेट में...

जयपुर: राजधानी जयपुर में मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में तेज रफ्तार एसयूवी कार दूसरी एसयूवी को टक्कर मारती दिख रही है. दोनों गाड़ियों की टक्कर के बाद पास से गुजर रहा ई-रिक्शा चपेट में आ गया, जिसमें सवार तीन लोग घायल हो गए. एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

जांच में सामने आया है कि हादसे में शामिल एक एसयूवी वाटिका रोड निवासी शिव कुमार के नाम रजिस्टर्ड है, जबकि दूसरी एसयूवी पूर्व मंत्री अशोक चांदना की पत्नी ललिता चांदना के नाम रजिस्टर्ड है. हालांकि, हादसे के समय दोनों गाड़ियां कौन चला रहा था, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है.

मानसरोवर थानाधिकारी सतीशचंद्र ने बताया कि घटना 31 अगस्त की रात मानसरोवर मेट्रो स्टेशन तिराहे की है. दो एसयूवी कारें आपस में टकरा गईं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि संतुलन बिगड़ने से पास में चल रहा ई-रिक्शा भी चपेट में आ गया. ई-रिक्शा में तीन लोग सवार थे, जो घायल हो गए. घायलों को तुरंत सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है. एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे निगरानी में रखा गया है.

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थानाधिकारी ने बताया कि घटना को लेकर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है. पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज को भी जांच में शामिल किया गया है, ताकि टक्कर की गति और दिशा स्पष्ट हो सके. फुटेज में एक एसयूवी तेज गति से आती और तिराहे पर दूसरी एसयूवी को टक्कर मारती नजर आ रही है. टक्कर के बाद ई-रिक्शा पलट गया, जिससे उसमें सवार लोगों को चोटें आईं.