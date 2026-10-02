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50 रुपए की घूस पड़ गई भारी, डायल-112 पुलिसकर्मियों ने मांगे पैसे, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई

कटिहार में अवैध वसूली ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में पुलिस की वर्दी को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है. वायरल वीडियो में डायल-112 की टीम पर सड़क पर एक व्यक्ति को रोककर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है. वीडियो पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचा तो मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई गई.