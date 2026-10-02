50 रुपए की घूस पड़ गई भारी, डायल-112 पुलिसकर्मियों ने मांगे पैसे, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई
कटिहार में डायल-112 टीम ने व्यक्ति से 50 रुपये मांगे, वीडियो सामने आने पर दो पुलिसकर्मी निलंबित, चालक मुख्यालय भेजा गया. रिपोर्ट-मनीष कुमार ठाकुर
Published : October 2, 2026 at 7:46 AM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार जिले में पुलिस की वर्दी को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है. वायरल वीडियो में डायल-112 की टीम पर सड़क पर एक व्यक्ति को रोककर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है. वीडियो पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचा तो मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई गई.
पुलिसकर्मियों पर रुपये मांगने का आरोप
मामला कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया कि पूर्णिया से कटिहार की ओर जा रहे एक व्यक्ति को डायल-112 की टीम ने रास्ते में रोक लिया. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उससे रुपये की मांग की.
पुलिसकर्मियों को दिए 50 रुपये
इसके बाद उस व्यक्ति ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों को 50 रुपये दिए और वहां से आगे निकल गया. बताया जा रहा है कि घटना के बाद उसने पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. कुछ ही समय में वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा.
पुलिस जांच में हुआ खुलासा
वीडियो पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा तो कटिहार एसपी परिचय कुमार ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए. जांच के दौरान वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों की पड़ताल की गई. पुलिस जांच में मामला सत्य पाए जाने के बाद डायल-112 में तैनात पीटीसी टिंकू कुमार और सिपाही अभिमन्यु कुमार को निलंबित कर दिया गया.
तीनों के खिलाफ कदवा थाने में एफआईआर
वहीं डायल-112 के चालक अर्जुन यादव को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया. इसके साथ ही तीनों के खिलाफ कदवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत् भ्रष्टाचार की शिकायतों हेतु सम्पर्क करें :-#VigilanceInvestigationBureau#BiharGovernment#corruptionfreebihar#zerotolerancebihar#Nigrani#NigraniVibhag pic.twitter.com/ZVirSYvXWQ— Vigilance Department Bihar (@VigilanceBihar) March 12, 2026
क्या कहती है पुलिस?
हेडक्वार्टर डीएसपी सद्दाम हुसैन ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक ने मामले का संज्ञान लिया था। जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.
"सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद संज्ञान लिया गया और जांच के दौरान आरोप सही पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. वायरल वीडियो में 50 रुपये के लेन-देन का मामला सामने आया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज कर साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है."- सद्दाम हुसैन, हेडक्वार्टर डीएसपी
जारी है विभागीय कार्रवाई
वायरल वीडियो में कथित तौर पर 50 रुपये के लेन-देन का मामला सामने आया, लेकिन इसने पुलिस की कार्यप्रणाली और डायल-112 जैसी आपात सेवा में तैनात कर्मियों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विभागीय कार्रवाई के बाद अब पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढ़ें-
बिहार में बीसीओ गिरफ्तार, निगरानी विभाग ने घूस लेते रंगे हाथ दबोचा
होटल में घूस लेने पहुंचा था जूनियर इंजीनियर, निगरानी विभाग ने रंगे हाथों दबोचा