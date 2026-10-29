लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस : दो फरार आरोपियों की अब भी तलाश जारी; सोशल मीडिया पर 50 से ज्यादा पोस्ट, खोल रहीं असली राज!
राजेश और दिव्या की तलाश में जुटी पुलिस, लखनऊ के साथ आसपास के जिलों में भी दबिश जारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 6:44 PM IST
लखनऊ: सआदतगंज के ब्राह्मण टोला में तीन लोगों की हत्या मामले में लखनऊ पुलिस को अब भी दो फरार आरोपियों की तलाश है. मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन राजेश शुक्ला और उसकी भतीजी दिव्या पुलिस की पकड़ से बाहर है. दोनों के मोबाइल फोन बंद होने की वजह से पुलिस को उनकी लोकेशन का पता लगाने में परेशानी हो रही है. पुलिस की कई टीमें लखनऊ के साथ आसपास के जिलों में भी लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस का दावा है कि दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
डीसीपी पश्चिम जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं. पुलिस उन्नाव, रायबरेली और सीतापुर में भी डेरा डाले हुए है. इन जिलों में आरोपियों के रिश्तेदार रहते हैं. पुलिस को उम्मीद है कि रिश्तेदारों और दूसरे संभावित ठिकानों पर तलाश के दौरान दोनों के बारे में जानकारी मिल सकती है.
ये आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार
इस हत्याकांड में पुलिस मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला, उसके पिता दिनेश शुक्ला, चाचा सतीश शुक्ला और गिरीश शुक्ला समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं. इस तरह मामले में अब तक छह गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि पुलिस को दो आरोपियों की तलाश है.
क्या है पूरा मामला?
26 अक्टूबर की सुबह सआदतगंज के नौबस्ता स्थित ब्राह्मण टोला में कार खड़ी करने और बरगद के पेड़ के पास चबूतरा बनाने को लेकर विवाद हुआ था. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और ऋषभ अपनी पिस्टल से गोली चलाने लगा. इसमें शिवेंद्र तिवारी उर्फ शंभू, उनके बड़े भाई शिवाजी तिवारी और शिवाजी के बेटे सुयश तिवारी की मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को भी पकड़ा गया. अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.
मोहल्ले में दबंगई दिखाता था ऋषभ
मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला को लेकर मोहल्ले के निवासी देवेश द्विवेदी ने बताया कि ऋषभ का स्वभाव दबंग किस्म का था. वह अक्सर अपनी पिस्टल से हवा में फायर करता था और मोहल्ले में लोगों पर धौंस जमाता था.
स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि ऋषभ को कई बार गले में सांप लपेटे या सांप के साथ खेलते हुए देखा गया था. लोगों के मुताबिक, वह अपनी इन हरकतों से दूसरों पर रौब जमाने की कोशिश करता था. ऋषभ ने अपने घर में दो कुत्ते भी पाल रखे थे. मोहल्ले के लोगों की बातों और उसके सोशल मीडिया अकाउंट की तस्वीरों से उसकी जीवनशैली को लेकर भी चर्चा हो रही है.
हथियारों के साथ कई पोस्ट
ऋषभ का इंस्टाग्राम अकाउंट भी चर्चा में है. जानकारी के मुताबिक, उसके अकाउंट पर करीब 38 हजार फॉलोवर हैं, जबकि वह 69 लोगों को फॉलो करता है. अकाउंट पर 50 से ज्यादा ऐसी पोस्ट हैं, जिनमें वह हथियारों या लग्जरी गाड़ियों के साथ नजर आता है.
पुलिस की भूमिका पर भी उठे थे सवाल
हत्याकांड के बाद पुराने विवाद को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे थे. आरोप था कि दोनों पक्षों के बीच पहले से तनाव था. ऐसे में यह जांच का विषय है कि पहले कोई शिकायत दी गई थी या नहीं, और यदि दी गई थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई.
मामले में लापरवाही के आरोपों के बीच पुलिस आयुक्त तरुण गाबा ने सआदतगंज थाना प्रभारी संतोष कुमार आर्य और कश्मीरी मोहल्ला चौकी प्रभारी अजय कुमार चौरसिया को निलंबित कर दिया था. दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई. वहीं, आरोपी ऋषभ के मकान पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी कार्रवाई की थी. मकान को सील करने के बाद उसकी बाउंड्रीवॉल का हिस्सा गिराया गया. अधिकारियों के मुताबिक, भवन का नक्शा स्वीकृत नहीं था.
घटना से जुड़े दो वीडियो वायरल
घटना से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. पहले वीडियो में आरोपी ऋषभ शुक्ला और दूसरे पक्ष के बीच मारपीट होती दिखाई दे रही है. इसके बाद ऋषभ पिस्टल निकालकर गोलियां चलाता नजर आ रहा है. वह एक व्यक्ति पर लगातार तीन गोलियां चलाता दिखाई दे रहा है. इसके बाद दूसरे व्यक्ति को भी गोली मारता है. उसके बाद वह फोन पर किसी से बात करता दिखाई देता है. इस दौरान वह सामने वाले से जल्दी मौके पर पहुंचने की बात कहता सुनाई देता है.
वहीं, दूसरे वीडियो में पुलिसकर्मी ऋषभ को पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान पिस्टल बरामद किए जाने का दृश्य भी नजर आता है. दोनों वीडियो ने वारदात के घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. इस दौरान पीछे से एक महिला की आवाज सुनाई देती है। महिला कहती है, 'क्या सेल्फ डिफेंस में आदमी गोली नहीं चलाएगा?'
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