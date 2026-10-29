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लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस : दो फरार आरोपियों की अब भी तलाश जारी; सोशल मीडिया पर 50 से ज्यादा पोस्ट, खोल रहीं असली राज!

लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: सआदतगंज के ब्राह्मण टोला में तीन लोगों की हत्या मामले में लखनऊ पुलिस को अब भी दो फरार आरोपियों की तलाश है. मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, लेकिन राजेश शुक्ला और उसकी भतीजी दिव्या पुलिस की पकड़ से बाहर है. दोनों के मोबाइल फोन बंद होने की वजह से पुलिस को उनकी लोकेशन का पता लगाने में परेशानी हो रही है. पुलिस की कई टीमें लखनऊ के साथ आसपास के जिलों में भी लगातार दबिश दे रही हैं. पुलिस का दावा है कि दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

डीसीपी पश्चिम जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं. पुलिस उन्नाव, रायबरेली और सीतापुर में भी डेरा डाले हुए है. इन जिलों में आरोपियों के रिश्तेदार रहते हैं. पुलिस को उम्मीद है कि रिश्तेदारों और दूसरे संभावित ठिकानों पर तलाश के दौरान दोनों के बारे में जानकारी मिल सकती है.

ये आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार इस हत्याकांड में पुलिस मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला, उसके पिता दिनेश शुक्ला, चाचा सतीश शुक्ला और गिरीश शुक्ला समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. दो अन्य आरोपी अभी फरार हैं. इस तरह मामले में अब तक छह गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि पुलिस को दो आरोपियों की तलाश है. क्या है पूरा मामला? 26 अक्टूबर की सुबह सआदतगंज के नौबस्ता स्थित ब्राह्मण टोला में कार खड़ी करने और बरगद के पेड़ के पास चबूतरा बनाने को लेकर विवाद हुआ था. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और ऋषभ अपनी पिस्टल से गोली चलाने लगा. इसमें शिवेंद्र तिवारी उर्फ शंभू, उनके बड़े भाई शिवाजी तिवारी और शिवाजी के बेटे सुयश तिवारी की मौत हो गई थी. घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को भी पकड़ा गया. अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. मोहल्ले में दबंगई दिखाता था ऋषभ



मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला को लेकर मोहल्ले के निवासी देवेश द्विवेदी ने बताया कि ऋषभ का स्वभाव दबंग किस्म का था. वह अक्सर अपनी पिस्टल से हवा में फायर करता था और मोहल्ले में लोगों पर धौंस जमाता था. स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि ऋषभ को कई बार गले में सांप लपेटे या सांप के साथ खेलते हुए देखा गया था. लोगों के मुताबिक, वह अपनी इन हरकतों से दूसरों पर रौब जमाने की कोशिश करता था. ऋषभ ने अपने घर में दो कुत्ते भी पाल रखे थे. मोहल्ले के लोगों की बातों और उसके सोशल मीडिया अकाउंट की तस्वीरों से उसकी जीवनशैली को लेकर भी चर्चा हो रही है.