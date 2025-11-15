बहराइच में दो संदिग्ध घुसपैठिये गिरफ्तार; नेपाल के रास्ते घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश नागरिक, सुरक्षा एजेंसियां कर रहीं पूछताछ

ETV Bharat / state

बहराइच : जनपद के रूपईडीहा चेक पोस्ट पर शनिवार को पुलिस ने दो संदिग्ध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है. दोनों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रहीं हैं. दोनों संदिग्धों के खिलाफ मुकदमा दर्जकर जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

इस मामले में सीओ नानपारा प्रद्युम्न सिंह ने बताया कि शनिवार को बॉर्डर पर कांबिंग की जा रही थी. इस दौरान दो संदिग्ध घुसपैठ कर रहे थे. जिन्हें गिरफ्तार किया गया है. दोनों संदिग्धों की पहचान ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त सुमित्रा शकील (61) और पाकिस्तानी नागरिक हस्सन अम्मान सलीम (35) को पकड़ा गया है. दोनों नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने के फिराक में थे. दोनों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां अब जांच में जुटी हुई हैं.

इस मामले में एसएसबी 42वीं वाहिनी के कमांडेंट गंगा सिंह उदावत ने बताया कि इन दोनों संदिग्धों को पकड़ा गया है. इनसे और जानकारी ली जा रही है. इनका भारत में प्रवेश करने का क्या मकसद है? साथ ही यह भी बताया कि हस्सन अम्मान सलीम बीते तीन साल में तीन बार पाकिस्तान भी जा चुका है.





बता दें कि बीते दिनों दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से पूरे यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया था. वहीं जनपद से लगी सभी सीमाओं पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. आने जाने वालों की सघन तलाशी के बाद ही भारत में प्रवेश दिया जा रहा है, जिसके बाद शनिवार को दो संदिग्ध लोगों को पुलिस व एसएसबी टीम ने गिरफ्तार किया है.


