ETV Bharat / state

खाकी की आड़ में वसूली: 70 लाख के लोन को बताया 'हवाला', 2 दारोगाओं ने व्यापारी से वसूले 21 लाख

मेरठ के लोहिया नगर थाने में तैनात दो सब इंस्पेक्टर ने यूपी पुलिस को किया शर्मसार, पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई और जांच शुरू

मेरठ में दो पुलिस कर्मियों पर कसा शिकंजा.
मेरठ में दो पुलिस कर्मियों पर कसा शिकंजा. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: जिले में पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. कानून के रखवालों ने ही 'वसूली' का जाल बिछा दिया. यह कहानी खाकी की आड़ में रची गई उस साजिश की है, जिसमें 70 लाख रुपये के वैध बिजनेस लोन को 'हवाला' का पैसा बताकर धागा व्यापारी से हड़पने की कोशिश की गई. पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर जांच शुरू हो गई है.

लोहिया नगर थाने में तैनात दरोगा महेश कुमार और लोकेंद्र साहू पर धागा कारोबारी राशिख को हवाला कारोबारी बताकर, जेल भेजने की धमकी देकर रंगदारी वसूलने का आरोप है. इतना ही नहीं पीड़ित धागा व्यापारी से केस में फंसाने की धमकी देकर 21 लाख वसूल भी लिए. पीड़त की शिकायत पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस की साख पर बट्टा लगाने पर लोहिया नगर थाने के दोनों दरोगाओं पर शिकंजा कसा है. एसओजी (SOG) ने दोनों दारोगा को हिरासत में ले लिया है.

थाना अध्यक्ष की भूमिका की जांचः ​वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अविनाश पांडे ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है. एसएसपी ने बताया कि दरोगाओं की गतिविधियों पर पहले से नजर रखी जा रही थी. दोनों दरोगाओं के खिलाफ प्राथमिक जांच कराई गई थी, जिसमें उनके शामिल होने के पुख्ता साक्ष्य (संदिग्ध भूमिका) मिले हैं. कार्रवाई केवल दरोगाओं तक सीमित नहीं है. एसएसपी ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में थाना अध्यक्ष की भूमिका की भी गहन जांच की जा रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इतनी बड़ी वसूली की जानकारी थाना प्रभारी को थी या नहीं.​कैसे बुना गया वसूली का जाल?​पीड़ित धागा व्यापारी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने अपने बिजनेस के लिए 70 लाख रुपये का लोन लिया था. लोहिया नगर थाने के दो दरोगाओं ने उसको कानूनी पेचीदगियों में फंसाने की धमकी दी और लोन की वैध रकम को अवैध 'हवाला' ट्रांजेक्शन बताकर डराया. ​धमकी दी कि: "यह हवाला का पैसा है, जेल जाना पड़ेगा." मामला रफा-दफा करने के नाम पर 21 लाख रुपये ले लिए गए. पीड़ित की शिकायत पर एसओजी ने जाल बिछाया और संदिग्ध दरोगाओं को हिरासत में ले लिया.

भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा. दोनों दरोगाओं के विरुद्ध जांच में संदिग्ध तथ्य मिले हैं. थाना अध्यक्ष की भूमिका की भी जांच हो रही है. दोषी पाए जाने पर कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी." -अविनाश पांडे, SSP मेरठ

इसे भी पढ़ें- मेरठ के 'खूनी' नाले ने फिर निगली युवक की जान; 5 साल में 38 जिंदगियां निगल चुके हैं ये खुले गड्ढे

TAGGED:

MEERUT POLICE RECOVERY
INSPECTORS EXTORTED MONEY MEERUT
EXTORTION THREAD TRADER IN MEERUT
मेरठ में वसूलीबाज पुलिसकर्मी
MEERUT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.