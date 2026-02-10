खाकी की आड़ में वसूली: 70 लाख के लोन को बताया 'हवाला', 2 दारोगाओं ने व्यापारी से वसूले 21 लाख
मेरठ के लोहिया नगर थाने में तैनात दो सब इंस्पेक्टर ने यूपी पुलिस को किया शर्मसार, पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई और जांच शुरू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 1:50 PM IST
मेरठ: जिले में पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. कानून के रखवालों ने ही 'वसूली' का जाल बिछा दिया. यह कहानी खाकी की आड़ में रची गई उस साजिश की है, जिसमें 70 लाख रुपये के वैध बिजनेस लोन को 'हवाला' का पैसा बताकर धागा व्यापारी से हड़पने की कोशिश की गई. पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर जांच शुरू हो गई है.
लोहिया नगर थाने में तैनात दरोगा महेश कुमार और लोकेंद्र साहू पर धागा कारोबारी राशिख को हवाला कारोबारी बताकर, जेल भेजने की धमकी देकर रंगदारी वसूलने का आरोप है. इतना ही नहीं पीड़ित धागा व्यापारी से केस में फंसाने की धमकी देकर 21 लाख वसूल भी लिए. पीड़त की शिकायत पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस की साख पर बट्टा लगाने पर लोहिया नगर थाने के दोनों दरोगाओं पर शिकंजा कसा है. एसओजी (SOG) ने दोनों दारोगा को हिरासत में ले लिया है.
थाना लोहियनगर पर तैनात दो उ0निरी0 द्वारा धागा व्यापारी से अवैध रकम वसूलने के सम्बन्ध में आरोपी दोनो उ0निरी0 के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की बाईट ।#MeerutPolice#UPPolice pic.twitter.com/PHbYBmJoqf— MEERUT POLICE (@meerutpolice) February 10, 2026
भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा. दोनों दरोगाओं के विरुद्ध जांच में संदिग्ध तथ्य मिले हैं. थाना अध्यक्ष की भूमिका की भी जांच हो रही है. दोषी पाए जाने पर कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी." -अविनाश पांडे, SSP मेरठ
