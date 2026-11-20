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सुलतानपुर मेडिकल कॉलेज में दो छात्र सस्पेंड; जूनियर छात्र से बदसलूकी का आरोप, जांच शुरू

राजकीय मेडिकल कॉलेज सुलतानपुर ( Photo credit: ETV Bharat )

सुलतानपुर : राजकीय मेडिकल कॉलेज सुलतानपुर में जूनियर छात्र के साथ कथित गाली-गलौज और बदसलूकी के मामले में कॉलेज प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. एंटी रैगिंग कमेटी की संस्तुति पर द्वितीय वर्ष के दो छात्रों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है. निलंबन के दौरान दोनों छात्र कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, छात्रावास और कॉलेज की अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से दूर रहेंगे. मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है.





मामला एमबीबीएस प्रथम वर्ष (बैच-2025) के छात्र शुभम वर्मा की शिकायत से जुड़ा है. उन्होंने 2 नवंबर को कॉलेज प्रशासन को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि 1 नवंबर की शाम लिफ्ट के पास एक वरिष्ठ छात्र ने उनके साथ गाली-गलौज और बदसलूकी की. शिकायत में घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य छात्र की भूमिका का भी उल्लेख किया गया था.