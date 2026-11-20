सुलतानपुर मेडिकल कॉलेज में दो छात्र सस्पेंड; जूनियर छात्र से बदसलूकी का आरोप, जांच शुरू
कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि कार्रवाई के बाद दोनों छात्रों के परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 8:14 PM IST
सुलतानपुर : राजकीय मेडिकल कॉलेज सुलतानपुर में जूनियर छात्र के साथ कथित गाली-गलौज और बदसलूकी के मामले में कॉलेज प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. एंटी रैगिंग कमेटी की संस्तुति पर द्वितीय वर्ष के दो छात्रों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है. निलंबन के दौरान दोनों छात्र कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, छात्रावास और कॉलेज की अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से दूर रहेंगे. मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है.
मामला एमबीबीएस प्रथम वर्ष (बैच-2025) के छात्र शुभम वर्मा की शिकायत से जुड़ा है. उन्होंने 2 नवंबर को कॉलेज प्रशासन को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था कि 1 नवंबर की शाम लिफ्ट के पास एक वरिष्ठ छात्र ने उनके साथ गाली-गलौज और बदसलूकी की. शिकायत में घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य छात्र की भूमिका का भी उल्लेख किया गया था.
शिकायत के बाद 2 नवंबर को एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई. बैठक में शिकायतकर्ता शुभम वर्मा के साथ द्वितीय वर्ष (बैच-2025) के छात्र आशीष मल्होत्रा और अजय भी उपस्थित हुए. मामले का प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए कमेटी ने दोनों छात्रों के निलंबन की संस्तुति की. इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया.
निलंबन आदेश के तहत दोनों छात्र कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, छात्रावास और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे. कॉलेज प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में उपस्थिति कम होने की जिम्मेदारी संबंधित छात्रों की होगी.
कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. हरेंद्र यादव ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि कार्रवाई के बाद दोनों छात्रों के परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे. उन्होंने लिखित रूप से अपना पक्ष रखते हुए माफी भी मांगी, लेकिन जांच पूरी होने तक निलंबन आदेश प्रभावी रहेगा.
प्रिंसिपल के मुताबिक, 17 नवंबर को एंटी रैगिंग सेल की ओर से कॉलेज प्रशासन को पत्र प्राप्त हुआ है. अब जांच में सुरक्षा गार्ड, वार्डन, सीसीटीवी फुटेज, संबंधित छात्रों और शिक्षकों के बयान शामिल किए जाएंगे. सभी तथ्यों की पड़ताल के बाद जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी.
कॉलेज प्रशासन का कहना है कि शिकायत में लंबे समय तक प्रताड़ित किए जाने या रैगिंग का स्पष्ट उल्लेख नहीं है. फिलहाल रैगिंग को लेकर कोई अलग शिकायत भी सामने नहीं आई है. शिकायत का मुख्य आधार कथित गाली-गलौज और बदसलूकी पाया गया है.
ऐसे में जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और संबंधित लोगों के बयान अहम होंगे. एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ होगी. फिलहाल दोनों छात्रों का निलंबन जारी है.
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