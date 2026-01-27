ETV Bharat / state

चमोली में घर लौट रहे दो स्कूली छात्रों पर सरिया से हमला, एक के सिर पर लगे 14 टांके

चमोली: पहाड़ी इलाको में अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ रहे हैं. ताजा मामला चमोली जिले से सामने आया है. जहां पीपलकोटी नगर क्षेत्र में स्कूली छात्रों पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया. यह हमला उस वक्त हुआ, जब 2 छात्र स्कूल से घर वापस लौट रहे थे. तभी कुछ युवकों ने सरिया से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. वहीं, घायल दोनों छात्रों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

स्कूल से घर लौट रहे 2 छात्रों पर जानलेवा हमला: जानकारी के मुताबिक, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोटी के दो छात्र सोमवार शाम गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे. इसी दौरान पीपलकोटी ग्रेफ कैंप के पास घात लगाए बैठे कुछ युवकों ने दोनों छात्रों पर सरिया से जानलेवा हमला कर दिया.

दोनों छात्रों के सिर पर लगी गहरी चोट, एक के सिर पर लगे 14 टांके: इस हमले में एक छात्र के सिर पर गंभीर चोटें आईं. जबकि, दूसरे छात्र के सिर पर भी गहरी चोट लगी. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को विवेकानंद धर्मार्थ अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में एक छात्र के सिर पर 14 टांके लगाए गए. जबकि, दूसरे छात्र को भी गंभीर चोटों के कारण उपचार दिया गया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों छात्रों को घर भेज दिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है.