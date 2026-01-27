ETV Bharat / state

चमोली में घर लौट रहे दो स्कूली छात्रों पर सरिया से हमला, एक के सिर पर लगे 14 टांके

चमोली जिले में स्कूल से घर लौट रहे दो छात्रों पर कुछ युवकों ने सरिया से किया हमला, 3 नामजद युवकों के खिलाफ तहरीर दर्ज

STUDENT ATTACK
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 27, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
चमोली: पहाड़ी इलाको में अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ रहे हैं. ताजा मामला चमोली जिले से सामने आया है. जहां पीपलकोटी नगर क्षेत्र में स्कूली छात्रों पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया. यह हमला उस वक्त हुआ, जब 2 छात्र स्कूल से घर वापस लौट रहे थे. तभी कुछ युवकों ने सरिया से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. वहीं, घायल दोनों छात्रों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

स्कूल से घर लौट रहे 2 छात्रों पर जानलेवा हमला: जानकारी के मुताबिक, पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोटी के दो छात्र सोमवार शाम गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे. इसी दौरान पीपलकोटी ग्रेफ कैंप के पास घात लगाए बैठे कुछ युवकों ने दोनों छात्रों पर सरिया से जानलेवा हमला कर दिया.

दोनों छात्रों के सिर पर लगी गहरी चोट, एक के सिर पर लगे 14 टांके: इस हमले में एक छात्र के सिर पर गंभीर चोटें आईं. जबकि, दूसरे छात्र के सिर पर भी गहरी चोट लगी. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को विवेकानंद धर्मार्थ अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में एक छात्र के सिर पर 14 टांके लगाए गए. जबकि, दूसरे छात्र को भी गंभीर चोटों के कारण उपचार दिया गया. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों छात्रों को घर भेज दिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है.

तीन नामजद युवकों के खिलाफ तहरीर दर्ज: उधर, मामले में एक छात्र की बड़ी बहन और दूसरे छात्र की मां ने तीन युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर पीपलकोटी पुलिस को सौंपी. साथ ही पुलिस से मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. वहीं, इस घटना के बाद क्षेत्र में रोष का माहौल है और लोगों ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की घटना होना चिंतनीय और गंभीर है. पुलिस को मामले में सख्ती दिखानी होगी.

"पीड़ित दोनों छात्रों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है."- पूनम खत्री, रिपोर्टिंग चौकी प्रभारी पीपलकोटी

