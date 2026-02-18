हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, परीक्षा से लौट रहे दो छात्रों की मौत, एक की हालत गंभीर

हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, परीक्षा से लौट रहे दो छात्रों की मौत, एक की हालत गंभीर
पेपर देकर लौट रहे छात्रों की पिकअप की टक्कर से मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 8:54 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 9:02 PM IST
हापुड़: धौलाना थाना क्षेत्र के पिलखुवा मार्ग पर बुधवार को हाईस्कूल की परीक्षा देकर लौट रहे तीन छात्रों को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें दो की मौत हो गई, जबकि एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है. हादसे में पिकअप चालक भी घायल है.
थाना प्रभारी अवनीश शर्मा के मुताबिक छात्रों की पहचान धौलाना निवासी जुबैर (18) पुत्र इकबाल, अय्यान (18) पुत्र फईम और रियान (18) पुत्र वकील तीनों बाइक से पिलखुवा स्थित राजपूताना रेजीमेंट परीक्षा केंद्र से पेपर देकर गांव लौट रहे थे, जैसे ही कंदोला के पास पहुंचे, सामने से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों घायल हो गए.
मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को धौलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां के चिकित्सकों ने जुबैर को मृत घोषित कर दिया, वहीं अय्यान और रियान की गंभीर हालत में 108 एंबुलेंस से मेरठ रेफर कर दिया, हालांकि देर शाम इलाज के दौरान अय्यान की भी मौत हो गई. रियान का उपचार अब भी जारी है.
हादसे में पिकअप चालक कुंवरपाल को भी गंभीर चोटें आई है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद दोनों छात्रों के घरों पर मातम पसरा हुआ है. थाना प्रभारी अवनीश शर्मा ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है.
