ETV Bharat / state

संदिग्ध परिस्थितियों में बच्ची की पीठ पर लगी आग, छात्रों की सूझ बूझ से बची जान, सामने आया वीडियो

कक्षा 10 के छात्र प्रणवत सिंह ने तुरंत एक जैकेट की सहायता से आग को ढककर बुझाया, जबकि कक्षा 6 के छात्र दिवजोत सिंह ने तुरंत पानी लाकर सहायता की. दोनों बच्चों से सूझ बूझ से आग को फैलने से रोका. दोनों छात्रों की समय पर की गई पहल से बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया. यह घटना आपात परिस्थितियों में जागरूकता, सूझ-बूझ और बुनियादी जीवन-रक्षक ज्ञान के महत्व को दिखाती है.

घटना 21 दिसंबर शाम डालनवाला क्षेत्र के मोहनी रोड की है. जानकारी के मुताबिक, घटना स्थल से कुछ दूरी पर दो छात्र अपने घर से बाहर बैडमिंटन खेलने के लिए निकले थे. उन्होंने पास ही एक बच्ची को तेजी से चीखते-रोते देखा, जिसकी पीठ में आग लगी हुई थी. उस समय घटनास्थल पर उन बच्चों के अलावा अन्य कोई मौजूद नहीं था. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए दोनों छात्रों ने बिना घबराहट खुद ही आग बुझाना शुरू किया.

देहरादून: शहर के डालनवाला क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. गमीनत रही कि पास ही खड़े दो छात्रों ने साहस और सूझ-बूझ का परिचय देते हुए आग की चपेट में आई छोटी बच्ची को बचा लिया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

इन दोनों छात्रों की सूझ बूझ से बची जान (PHOTO- Colonel Kuldeep Singh)

घटना की जानकारी दोनों छात्रों के पिता कर्नल कुलदीप सिंह ने ईटीवी भारत को दी. साथ ही घटना का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने बताया कि शुरुआत में बच्चे को देखकर लगा रहा था कि कोई लड़का है. लेकिन बाद में अस्पताल ले जाने पर उपचार के दौरान उसके लड़की होने की जानकारी हुई. फिलहाल बच्ची के परिजनों को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. फिलहाल अभी बच्ची का कोरोनेशन अस्पताल में इलाज चल रहा है. परिवार ने बच्ची को पुलिस को सौंप दिया है.

चलती कार में लगी आग: हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र स्थित खेड़ा में एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई. इस दौरान चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई. सड़क में लगी आग से सड़क में अफरातफरी का माहौल हो गया. सूचना पर पहुंचीं काठगोदाम पुलिस और फायर टीम ने आग पर काबू पाया. आग से कार पूरी तरह जल चुकी है.

काठगोदाम थाना क्षेत्र के गौलापार में एक कार चलते चलते आग के गौले में तब्दील हो गई. इस दौरान चालक ने कार से कूद कर अपनी जान बचाई. सूचना पर पहुंची काठगोदाम पुलिस और फायर टीम ने एक फायर टेंडर से आग पर काबू पाया. जब तक फायर टीम ने आग पर काबू पाया, तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी. इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

एसपी सीटी मनोज कत्याल ने बताया कि काठगोदाम थाना क्षेत्र के गौलापार खेड़ा में एक कार में आग लगने की घटना घटी है. हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. मामले की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: