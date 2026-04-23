UP Board Result : नंदिनी और सुरभि ने गाड़े सफलता के झंडे, बरेली के कई छात्र टॉप-10 में शामिल

UP Board Result : नंदिनी और सुरभि ने गाड़े सफलता के झंडे, बरेली के कई छात्र टॉप-10 में शामिल
सर्वोदय जनकल्याण कॉलेज का शानदार प्रदर्शन, कॉलेज के प्रिंसिपल ने सभी सफल छात्राओं को दी बधाई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 8:10 PM IST
बरेली: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में सर्वोदय जनकल्याण इंटर कॉलेज, खेड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटरमीडिएट और हाईस्कूल दोनों में सफलता का परचम लहराया है. कॉलेज की छात्राओं ने न केवल जिले, बल्कि प्रदेश स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.
इंटरमीडिएट परीक्षा में कॉलेज की छात्रा नंदिनी गुप्ता ने 500 में से 486 अंक हासिल कर 97.20 प्रतिशत के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. वहीं, उनकी सहपाठी सुरभि यादव ने 485 अंक (97 प्रतिशत) लाकर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है. दोनों छात्राओं की इस उपलब्धि से कॉलेज में जश्न का माहौल है.
सर्वोदय कॉलेज का प्रदर्शन सिर्फ इंटरमीडिएट तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हाईस्कूल परीक्षा 2026 में भी कॉलेज ने जिले के अन्य स्कूलों की तुलना में बेहतर परिणाम दर्ज किया है. छात्रों की इस सफलता से विद्यालय का नाम पूरे जिले में रोशन हुआ है.
इसके अलावा भी बरेली के कई छात्र टॉप-10 में शामिल रहे. खुशी मौर्य और सिमरन मौर्य ने 482 अंक (96.40%) हासिल कर संयुक्त रूप से छठा स्थान प्राप्त किया है. वहीं, चमन जहां ने 481 अंक (96.20%) के साथ सातवां स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन किया. ये सभी छात्राएं सर्वोदय जनकल्याण इंटर कॉलेज, खेड़ा से हैं, जिससे कॉलेज का प्रदर्शन और भी खास हो गया है.
कॉलेज के प्रिंसिपल हरिओम गुप्ता ने सभी सफल छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम छात्रों की निरंतर मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के समर्पण का नतीजा है. उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद छात्रों ने जो उपलब्धि हासिल की है, वह अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है. परिणाम घोषित होने के बाद कॉलेज में जश्न का माहौल है और अभिभावकों में भी खुशी देखी जा रही है.
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