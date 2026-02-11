फिरोजाबाद से गायब दो स्टूडेंट दिल्ली से बरामद, मैथ्स एग्जाम के डर से घर से भागे थे
सीओ सिटी प्रवीण तिवारी ने बताया कि एग्जाम के डर से घर से भागे दोनों छात्रों को सकुशल बरामद कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 7:29 PM IST
फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में परीक्षा के डर से घर छोड़कर दिल्ली पहुंचे दो नाबालिग छात्रों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया. दोनों छात्र 9 फरवरी को शहर के रसूलपुर इलाके से स्कूल जाने के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. बच्चों के सकुशल लौटने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है.
तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया था: सीओ सिटी प्रवीण तिवारी ने बताया कि दिनेश और विमल कुमार निवासी नींबू वाला बाग ने थाना रसूलपुर में अपने बच्चों कृष (14 वर्ष) और शौर्य (11 वर्ष) के लापता होने की सूचना दी थी. यह दोनों छात्र एक प्राइवेट स्कूल के क्लास 7 और 6 के स्टूडेंट है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में ऑपरेशन मुस्कान के तहत तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया था.
पुलिस ने सर्च अभियान चलाया: अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया. जांच में पता चला कि दोनों बच्चे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे और ट्रेन में बैठकर नई दिल्ली पहुंच गए थे. थाना रसूलपुर पुलिस ने जीआरपी और आरपीएफ के साथ समन्वय स्थापित कर 10 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोनों को सुरक्षित बरामद कर लिया.
गणित के पेपर से डर लग रहा था: इसके बाद उन्हें नई दिल्ली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के समक्ष पेश कर परिजनों को सौंप दिया गया. पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे गणित के पेपर के डर से स्कूल नहीं गए और ट्रेन में बैठकर दिल्ली चले गए थे. बच्चों की सुरक्षित वापसी पर परिजनों ने फिरोजाबाद पुलिस का आभार जताया. परिजनों ने ही बच्चों के मिलने के बाद राहत की सांस ली है.
