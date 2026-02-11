ETV Bharat / state

फिरोजाबाद से गायब दो स्टूडेंट दिल्ली से बरामद, मैथ्स एग्जाम के डर से घर से भागे थे

मैथ्स के एग्जाम के डर से घर से भागे बच्चे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में परीक्षा के डर से घर छोड़कर दिल्ली पहुंचे दो नाबालिग छात्रों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया. दोनों छात्र 9 फरवरी को शहर के रसूलपुर इलाके से स्कूल जाने के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. बच्चों के सकुशल लौटने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है. तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया था: सीओ सिटी प्रवीण तिवारी ने बताया कि दिनेश और विमल कुमार निवासी नींबू वाला बाग ने थाना रसूलपुर में अपने बच्चों कृष (14 वर्ष) और शौर्य (11 वर्ष) के लापता होने की सूचना दी थी. यह दोनों छात्र एक प्राइवेट स्कूल के क्लास 7 और 6 के स्टूडेंट है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में ऑपरेशन मुस्कान के तहत तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया था. जानकारी देते सीओ सिटी प्रवीण तिवारी. (Video Credit: ETV Bharat)