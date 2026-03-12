ETV Bharat / state

रायबरेली: कोचिंग से लौट रहे तीन छात्रों को ट्रक ने कुचला, दो की मौत, छात्रा घायल

सड़क हादसे में दो छात्रों की मौत, एक घायल, गांव में मातम का माहौल.

तीन छात्रों को ट्रक ने कुचला
तीन छात्रों को ट्रक ने कुचला (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 5:09 PM IST

रायबरेली: जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में छात्रों की मौत से गांव में कोहराम मच गया है. गुरुवार को कोचिंग से घर लौट रहे तीन छात्रों को एक अज्ञात ट्रक ने रायबरेली-प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे पर ज़ोरदार टक्कर मार दी. जिसमें दो छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बालिका गंभीर रुप से घायल हो गई, जिसका इलाज किया जा रहा है.

सीओ यदुराम पाल (Video Credit: ETV Bharat)

सीओ यदुराम पाल के अनुसार, सलोन कोतवाली इलाके के नूरुद्दीनपुर टोल प्लाजा से लगभग एक किलोमीटर दूर एक अज्ञात ट्रक ने, कम्प्यूटर कोचिंग से घर लौट रहे बाइक सवार छात्रों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर मे प्रतापगढ़ ज़िले के रहने वाले दो छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्रा का पैर कट गया. छात्रा को तुरंत सीएचसी ले जाया गया, जहाँ के डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया.

सीओ सलोन ने बताया कि ट्रक को रानीगंज से पकड़ लिया गया है, हालांकि, चालक फरार होने में कामयाब रहा. लेकिन हम जल्द उसे पकड़ लेंगे. मृतक बच्चों की पहचान महफूज 20 पुत्र महमूद उछापुर, मो. आलम 18 पुत्र मो. अशरफ निवासी रेहुआ लालगंज की मौत हुई है. जबकि 16 साल की साक्षी गिरी निवासी थाना उदयपुर जिला प्रतापगढ़ गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाई की जाएगी.

