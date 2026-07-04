खरकाई नदी में नहाने गए दो छात्र डूबे, एक का शव बरामद, दूसरे की खोज जारी
सरायकेला में खरकई नदी में नहाते समय दो छात्र डूब गए. एक छात्र का शव मिल गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है.
Published : July 4, 2026 at 7:00 PM IST
सरायकेलाः जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आसंगी चेक डैम से सटे खरकाई नदी किनारे शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि नदी में नहाने गए दो युवक गहरे पानी में चले गए और डूब गए.
एक छात्र का शव बरामद
स्थानीय आरआईटी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक छात्र का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे छात्र की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
तेज बहाव के कारण डूब गए
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक छात्र की पहचान आदित्यपुर के कल्पनापुरी अशोक विहार निवासी उत्कर्ष कुमार के रूप में हुई है. दोनों दोपहर करीब 1:00 बजे नदी में नहाने पहुंचे थे, जहां वे तेज बहाव और गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाए और डूब गए.
दूसरे छात्र की खोज जारी
घटना की जानकारी मिलते ही आरआईटी थाना प्रभारी रविकांत पाराशर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया. पुलिस ने बताया कि एक शव को बाहर निकाल लिया गया है और दूसरे की खोज जारी है.
युवक चेतावनी को नजर अंदाज कर नहाने चले जाते हैं
आसंगी चेक डैम और खरकाई नदी के इस क्षेत्र में लगातार डूबने की घटनाएं हो रही हैं. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वे अक्सर बाहर से आने वाले युवकों को गहरे पानी में जाने से मना करते हैं, लेकिन युवक चेतावनी को नजरअंदाज कर नदी में उतर जाते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते हैं.
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